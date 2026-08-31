Grito de Independencia 2026: artistas confirmados para el 15 de septiembre en CDMX y Edomex

¿Qué artistas están confirmados para el Grito de Independencia el 15 de septiembre? Foto: IA

Como cada año, la noche del 15 de septiembre se convertirá en una verdadera verbena popular en el centro y las periferias de la CDMX, donde miles de personas se reunirán para celebrar el Grito de Independencia 2026. Lo mejor de todo es que tanto la Ciudad de México como el Estado de México ya comienzan a revelar algunos de los espectáculos que formarán parte de las Fiestas Patrias.

Mientras en el Zócalo de la CDMX todavía se espera el anuncio oficial de la cartelera completa, hay un nombre que ya está sonando con mucha fuerza, y es el de la banda Intocable, que anunció una presentación gratuita en la Plaza de la Constitución durante la noche mexicana.

¿Cuándo toca Intocable en el Zócalo de CDMX? Fecha y detalles de su gira (@grupointocable)

En el Estado de México, por su parte, distintos municipios ya dieron a conocer parte de sus programas musicales para celebrar la Independencia de México, con artistas como Lila Downs, Santa Fe Klan, Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano, entre otros.

Si estás pensando en salir a celebrar, aquí te presentamos lo que se sabe hasta ahora, municipio por municipio, así como los detalles que todavía están pendientes de confirmarse.

¿Cuándo es el Grito de Independencia 2026?

El Grito de Independencia se realizará la noche del martes 15 de septiembre de 2026.

Como ocurre tradicionalmente, la ceremonia conmemorativa se llevará a cabo en distintos puntos del país, aunque el acto central tendrá lugar en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se realiza la ceremonia encabezada por la titular del Poder Ejecutivo federal.

¿Qué artistas estarán el 15 de septiembre en el Estado de México?

A diferencia de la CDMX, varios municipios del Estado de México ya han comenzado a revelar los artistas que participarán en sus celebraciones.

La cartelera no es única para todo el Edomex: cada ayuntamiento organiza sus propias actividades, por lo que los conciertos se distribuyen en diferentes explanadas y espacios públicos.

Hasta el momento, estos son algunos de los artistas y agrupaciones anunciados:

Lila Downs - Ecatepec de Morelos

- Ecatepec de Morelos Santa Fé Klan - Naucalpan de Juárez

- Naucalpan de Juárez Grupo Kabildo de Tuzantla - San José del Rincón

- San José del Rincón El Poder del Norte de Arturo Buenrostro - Atlacomulco

- Atlacomulco Ponzoña Musical y Banda La Bucanera - Valle de Chalco

- Valle de Chalco Claudio Alcaráz - Soyaniquilpan

- Soyaniquilpan Banda Estrellas de Tuzantla - San Simón de Guerrero

- San Simón de Guerrero Grupo Mojado - Villa Victoria

- Villa Victoria Los Acosta - Tenancingo

- Tenancingo Charly Pérez - Nopaltepec

- Nopaltepec Banda la Decimona - Tepetlixpa

- Tepetlixpa La Dinastía de Tuzantla, Pancho y su Tronadora Banda San José - Luvianos

- Luvianos Banda La única del Rancho - Amecameca

- Amecameca Saúl El Jaguar - Ixtapan de la Sal

- Ixtapan de la Sal Caballo Dorado y Mi Banda el Méxicano de Casimiro Zamudio -Huixquilucan

-Huixquilucan Los Nuevos Santa Rosa y la Kiki Band - Ozumba

- Ozumba Los 2 de la S - Jilotepec

Lila Downs presenta Desde Bellas Artes. Lila Downs presenta Desde Bellas Artes. (CORTESIA)

¿A qué hora comenzarán los conciertos del 15 de septiembre?

Los horarios específicos serán variables acorde a cada municipio y con la programación de la ceremonia.

En el caso de Intocable en el Zócalo, la presentación anunciada está programada para las 19:00 horas del 15 de septiembre.

En el Estado de México, los conciertos están contemplados para realizarse después de las tradicionales arengas y ceremonias del Grito de Independencia, por lo que cada municipio deberá informar sus horarios particulares.

Las Fiestas Patrias de 2026 todavía están en proceso de definición. Mientras Intocable ya tiene anunciada su presentación gratuita en el Zócalo de la CDMX, diferentes municipios del Estado de México han comenzado a revelar sus propios programas musicales.

En los próximos días podrían conocerse nuevos nombres, horarios y actividades, por lo que será importante mantenerse atento a los canales oficiales.