Martes de Frescura Walmart vs Martimiércoles Chedraui: Comparativa de ofertas 1 y 2 de septiembre

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Una nueva semana de ofertas llega con las tradicionales promociones de Martes de Frescura de Walmart y Martimiércoles de Chedraui. Para el 1 y 2 de septiembre, ambas cadenas tienen disponibles distintos descuentos en frutas y verduras.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

El plátano Chiapas, por ejemplo, se encuentra en 15.80 pesos por kilo en la cadena mexicana y en 16 pesos en Walmart, por lo que prácticamente existe el mismo precio.

La diferencia comienza a ser más visible en productos como la guayaba. Chedraui la ofrece en 51.10 pesos por kilo, mientras en el Martes de Frescura registra 64 pesos. En el kiwi verde, los precios son de 74 y 76 pesos, respectivamente, mientras el melón chino cuesta 31.90 pesos en Martimiércoles frente a 34 en la competencia.

La papaya Maradol mantiene precios prácticamente equivalentes, con 39.90 pesos por kilo promedio en ambas cadenas. La naranja presenta una diferencia mayor, pues Chedraui registra 36.50 pesos y Walmart 44.

La diferencia más marcada en precios entre las frutas aparece en la toronja. Martimiércoles establece un precio de 14.90 pesos por kilo, mientras que en Martes de Frescura la ofrece en 29 pesos.

La jícama también resulta más económica en Chedraui, con 27.90 pesos frente a 29.90 en Walmart. En cambio, la piña Miel es uno de los productos donde la cadena estadounidense tiene el precio menor, con 27 pesos por kilo frente a 29.90.

La manzana Gala cuesta 29.50 pesos por kilo en Chedraui y 40 en Walmart. En la manzana verde, la distancia es todavía mayor, con 34.90 pesos frente a 54 pesos, respectivamente.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

En verduras, la diferencia entre ambas cadenas también favorece a Chedraui en la mayoría de los productos comparados. La zanahoria se encuentra en 12.50 pesos por kilo en Chedraui y 15 pesos en Walmart, mientras que el apio registra una diferencia mucho mayor, con 19.90 pesos frente a 39.90.

La lechuga romana tiene un precio de 13.90 pesos por pieza en Chedraui y 24.90 en Walmart. En el jitomate Saladet, ambas cadenas mantienen exactamente el mismo precio de 21 pesos por kilo, por lo que en este producto no existe una diferencia entre los establecimientos.

El tomate verde sin cáscara Martimiércoles lo ofrece en 24.90 pesos por kilo, mientras Martes de Frescura registra 40.

En productos básicos como la cebolla blanca, Chedraui marca 54 pesos por kilo y Walmart 62. La papa blanca cuesta 59.90 pesos en Chedraui y 66 en Walmart.

El aguacate Hass registra 59 pesos por kilo en la tienda e autoservicio estadounidense, mientras en la cadena mexicana lo ofrecen en 59.90.

El chayote sin espinas tiene una diferencia más amplia, con 29.80 pesos por kilo en Chedraui frente a 39.90 en Walmart. La granada roja también presenta una distancia importante, ya que se coloca en 44.90 pesos por kilo y en 69 pesos, respectivamente.

Recuerda que los precios pueden cambiar sin previo aviso en cualquiera de las dos cadenas.