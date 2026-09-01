Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 1 de septiembre? Conoce quién gana hoy en Exatlón México el primer Juego por la Supervivencia (Exatlón México)

Esta noche, los atletas se enfrentarán entre sí para obtener una de las medallas intransferibles; además, se llevará a cabo el primer Juego por la Supervivencia; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

En esta segunda semana de competencia, los hombres se encuentran en riesgo de eliminación, lo que vuelve de vital importancia la competencia de esta noche para instalar a un atleta del equipo contrario en el Domingo de Eliminación.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy, martes 1 de septiembre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, martes 1 de septiembre, en Exatlón México?

Tras la llegada de Karol Rojas como refuerzo de los Rojos, el equipo logró sobreponerse a los Azules y ganaron la Villa 360, por lo que los Rojos llegan con la intención de mantener su racha de victorias.

Por su parte, los Azules buscan recuperarse de la derrota, instalando a uno de los atletas Rojos en el Domingo de Eliminación.

Sin embargo, algunos spoilers y rumores señalan que el ganador de hoy en Exatlón podría ser el equipo Rojo. Recuerda que, al tratarse de supuestas filtraciones, el resultado final puede ser diferente, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo para conocer al ganador de hoy.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy

Esta semana, Exatlón México tendrá un horario especial, por lo que el programa tendrá una duración de 4 horas. Dará inicio a las 6:30 p. m. y el reality finalizará a las 10:30 de la noche.

Del mismo modo, podrás seguir la transmisión en vivo del reality a través del canal Azteca Uno, en la página web y app de TV Azteca, y en la plataforma de streaming Disney+.

¿Qué va a pasar hoy en Exatlón México 2026?

En el capítulo de esta noche, Rojos y Azules se enfrentarán entre sí por una Medalla Intransferible, mientras que la “Máxima Autoridad”, Antonio Rosique, anunció la llegada de dos invitados especiales por cada equipo.

Asimismo, en los avances se mostró que Aristeo Cázares, del equipo Rojo, tendría una caída, sin que se revelara si resultó lesionado por la misma.