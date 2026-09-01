El Niño El Niño activa su “marcha completa” con 3 superhuracanes en pleno otoño meteorológico (Pexels)

El fenómeno natural conocido como El Niño, caracterizado por el incremento en la temperatura del Océano Pacífico, continúa intensificándose en coincidencia con la temporada de ciclones tropicales de 2026.

Esta coincidencia climática viene acompañada esta semana por la presencia simultánea de tres huracanes en la región.

El aviso por tres ciclones simultáneos en el Pacífico

Ante el panorama meteorológico, la zona litoral observa el desplazamiento del huracán Karina de categoría 4, acompañado por dos tormentas tropicales Lowell y Marie, sumando un total de tres ciclones activos al mismo tiempo en el Océano Pacífico.

De acuerdo con la información brindada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Karina fue localizada este martes a 1,950 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; Lowell se ubicó a 3,780 kilómetros de la misma zona.

Mientras que Marie se posicionó a 760 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

El comportamiento atípico de “El Niño”

A través de su cuenta en la plataforma X, el meteorólogo Ryan Maue señaló que nos encontramos ante un evento en el que El Niño busca alcanzar su máxima intensidad justo al comienzo del otoño meteorológico, un patrón de desarrollo sumamente inusual que lo posiciona como un fenómeno único.

¿Qué es el otoño meteorológico?

El otoño meteorológico refiere a la división anual convencional creada por los especialistas del clima para el hemisferio norte.

Esta abarca tres meses completos: septiembre, octubre y noviembre, iniciando el 1 de septiembre y concluyendo el 30 de noviembre.

Este estándar permite a los expertos organizar y comparar los registros de temperatura y precipitación de forma mucho más ágil y sencilla.