Resultados Lotería Nacional 1 de septiembre 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4026

Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional Este 1 de septiembre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 1 de septiembre de 2026, fecha en la que se conocerán los resultados y números ganadores, incluido el premio mayor.

El anuncio, como es costumbre, será en voz de los tradicionales niños gritones, momento en el que miles de participantes revisarán si su serie o cachito obtuvo un premio.

Esta edición estuvo dedicada al Día Nacional del Cacao, uno de los productos más representativos de la cultura y gastronomía de México.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional

La difusión del sorteo se realiza en tiempo real mediante el canal oficial de YouTube de la institución. A lo largo de la transmisión, miles de usuarios siguen cada fase del proceso, desde la extracción de números hasta la revelación del premio mayor.

La grabación el sorteo permanece en el canal para aquellas personas que quieran ver la repetición del anuncio de los resultados.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4026 inicia a las 20:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México, siguiendo el calendario habitual de la Lotería Nacional.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4026?

El Sorteo Mayor 4026 operó con una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos. El premio principal alcanza los 21 millones de pesos, distribuidos en tres series de siete millones cada una, un esquema que amplía el número de ganadores en la categoría más alta.

Para quienes adquirieron un cachito con valor de 30 pesos, el monto máximo posible fue de 350 mil pesos. Esta relación entre bajo costo de entrada y potencial de ganancia continúa siendo uno de los factores clave en la permanencia del interés del público.

La edición incluyó 18 mil 760 premios y reintegros, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún retorno económico y refuerza la percepción de oportunidad entre los participantes.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4026?

Los resultados oficiales pueden revisarse en los expendios autorizados, donde se colocan listas impresas con los números premiados.

En paralelo, la consulta en línea es otra opción. A través del verificador digital disponible en el sitio oficial de la Lotería Nacional, los participantes pueden ingresar los datos de su billete y conocer de forma inmediata si obtuvieron algún premio.