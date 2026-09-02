Detienen a Luis de Llano por caso Sasha Sokol: ¿De qué se le acusa?

Luis de Llano y Sasha Sokol El productor fue detenido (Fotos Cuartoscuro)

Luis de Llano fue detenido este miércoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenara su arresto por incumplir diversas disposiciones establecidas en una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el caso de Sasha Sokol.

La detención ocurrió a las 18:13 horas y deriva de dos órdenes de arresto dictadas como medidas de apremio. Cada una contempla 15 horas de arresto, por lo que ambas son acumulables.

De acuerdo con información proporcionada por el equipo de representación legal de Sasha Sokol, las medidas fueron dictadas ante la negativa de Luis de Llano a cumplir obligaciones que forman parte de la resolución judicial que confirmó su responsabilidad por daño moral contra la cantante.

¿De qué se le acusa a Luis de Llano en el caso de Sasha Sokol?

El origen de las órdenes de arresto está en dos incumplimientos distintos relacionados con la sentencia de la Suprema Corte.

El primero corresponde a la negativa de Luis de Llano a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.

El segundo está relacionado con su negativa a publicar la síntesis de la sentencia judicial en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral.

Según la información entregada por la representación legal de Sasha Sokol, dicha resolución estableció que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

De esta manera, el arresto no corresponde a una nueva acusación por los hechos que dieron origen al litigio. Se trata de una medida judicial derivada del presunto incumplimiento de obligaciones establecidas dentro de un proceso civil que ya tuvo una resolución definitiva.

¿Por qué detuvieron temporalmente a Luis de Llano?

Las órdenes fueron emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como mecanismos para hacer cumplir las determinaciones judiciales.

La legislación aplicable al proceso es el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Este ordenamiento contempla distintas medidas de apremio para obligar a una persona a atender una resolución judicial.

Entre esas herramientas se encuentran las multas y el arresto administrativo, que puede alcanzar hasta 36 horas.

En este caso, la jueza determinó dos arrestos de 15 horas cada uno debido a incumplimientos independientes. La ejecución estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

¿Luis de Llano podría enfrentar una pena de prisión?

La información proporcionada por el equipo legal de Sasha Sokol advierte que el escenario podría agravarse si persiste el incumplimiento.

De acuerdo con esa representación, continuar desatendiendo la sentencia y las órdenes emitidas por la autoridad judicial podría derivar en la configuración de un delito con una pena de hasta cinco años de prisión.