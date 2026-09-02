Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4260: resultados del sorteo del miércoles 2 de septiembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 2 de septiembre (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4260 se dan a conocer este miércoles 2 de septiembre, fecha en la que los participantes están pendientes de los números ganadores para saber si obtienen algún premio o la bolsa millonaria completa.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4260?

Para esta edición se reporta una bolsa acumulada de 234.7 millones de pesos en Melate, monto relacionado con la ausencia de ganadores en sorteos anteriores.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4260?

El Melate 4260 se lleva a cabo a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

Transmisión en vivo de los resultados del Melate 4260

La Lotería Nacional transmite el sorteo en tiempo real mediante su canal oficial de YouTube.

Una vez terminado el sorteo, los resultados quedan disponibles para su consulta, por lo que los participantes pueden revisar la combinación obtenida en cada una de las modalidades.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar en Melate es necesario seleccionar entre seis y diez números del 1 al 56. En el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que interviene en la determinación de premios complementarios.

El esquema contempla las modalidades Melate, Revancha y Revanchita, de acuerdo con la participación elegida al momento de adquirir el boleto.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. A esta cantidad se pueden añadir las modalidades adicionales.

La participación en Revancha cuesta 10 pesos extra, mientras que Revanchita requiere otros 5 pesos. De esta manera, quienes juegan las tres opciones desembolsan 30 pesos en total.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4260?

Los resultados oficiales del Melate 4260 pueden consultarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados.

También existe un verificador automático, mediante el cual los participantes pueden introducir la combinación de su boleto para comprobar si obtuvieron algún premio.