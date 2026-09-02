Integrantes de Camilo Séptimo se despiden de su querido hermano, Jonathan “Honas” Meléndez

Camilo Séptimo Despiden a Honas, asesinado en Atizapán junto a su familia

Integrantes de Camilo Séptimo se pronunciaron sobre el asesinato de Jonathan Meléndez Ochoa, conocido como “Honas”, tecladista y fundador de la agrupación, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde también fueron asesinadas su esposa Ana Paula, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

Mensaje de los integrantes de Camilo Séptimo sobre asesinato de Jonathan Meléndez

A través de un comunicado, los integrantes de la banda despidieron a Meléndez y destacaron el vínculo que mantuvieron con él a lo largo de los años. También expresaron sus condolencias a la familia, amigos y amigas del músico, así como a los familiares de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos.

En su mensaje, los integrantes de Camilo Séptimo se refirieron a Jonathan Meléndez como un hermano y señalaron que lo recordarán por su vida, su música y los momentos que compartieron con él.

“Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, señalaron.

La agrupación también dedicó parte de su mensaje a la familia del músico, particularmente a Ana Paula y a su hija, quienes murieron en el mismo ataque ocurrido en Atizapán.

Los integrantes de Camilo Séptimo reconocieron la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para esclarecer los hechos ocurridos en el domicilio donde fueron encontradas las víctimas.

La banda concluyó su mensaje con un llamado a mantener presente la memoria de Jonathan Meléndez y de sus familiares fallecidos.

Qué ocurrió con Jonathan Meléndez en Atizapán

El asesinato ocurrió durante la tarde del martes en un departamento localizado dentro de una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán.

En el inmueble fueron encontradas cuatro personas asesinadas. Entre ellas estaban Jonathan Meléndez y su esposa, además de su hija de tres años y una mujer que trabajaba en el hogar.

La información disponible sobre el caso señala que Meléndez y su esposa estaban maniatados y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. La menor también fue encontrada con una lesión de arma de fuego en la cabeza.

La cuarta víctima, una trabajadora del hogar, presentaba una herida de bala en la espalda.

En el mismo domicilio las autoridades localizaron con vida a otro hijo de Jonathan Meléndez y Ana Paula. El menor, de seis años, no presentaba heridas aparentes.

Dos detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo

La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de dos hombres relacionados con el múltiple asesinato. El robo figura entre las principales líneas de investigación del caso.

Uno de los detenidos fue identificado como Diego Sebastián “N”, quien, de acuerdo con las autoridades, era socio de Jonathan Meléndez.

La relación entre ambos habría permitido que el detenido ingresara al domicilio con el consentimiento de las víctimas, según la información proporcionada por las autoridades.