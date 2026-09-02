Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 2 de septiembre? Conoce quién gana hoy en Exatlón México el segundo Juego por la Supervivencia (Exatlón México)

Esta noche se llevará a cabo el segundo Juego por la Supervivencia, por lo que aquí te compartimos quién gana hoy en Exatlón México.

Continúa la Semana Colosal en Exatlón México 2026 y este miércoles 2 de septiembre habrá tres competencias: la Medalla Transferible Femenil, el Juego del Tiempo y la segunda Batalla por la Supervivencia.

Con los hombres en riesgo de eliminación esta semana, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy, miércoles 2 de septiembre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, miércoles 2 de septiembre, en Exatlón México?

Los Rojos han mantenido su dominio en el reality esta semana, pues han salido victoriosos, ganando la Villa 360 y el primer Juego por la Supervivencia, instalando a un atleta Azul en el Domingo de Eliminación.

Mientras tanto, los Azules se han mostrado deseosos de obtener una victoria esta semana, después de haber dominado la jornada anterior.

Por lo que, de acuerdo con algunos spoilers y rumores, el ganador de hoy en Exatlón podría ser el equipo Azul. Recuerda que, al tratarse de supuestas filtraciones, el resultado final puede ser diferente, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo para conocer al ganador de hoy.

Horario y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo este 2 de septiembre

Esta semana, Exatlón México tendrá un horario especial, por lo que el programa tendrá una duración de 4 horas. Hoy, el reality deportivo dará inicio a las 6:30 p. m. y finalizará a las 10:30 de la noche.

Asimismo, podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión Azteca Uno, en la página web y app de TV Azteca, y en la plataforma de streaming Disney+.

¿Quiénes son los atletas en riesgo de eliminación en Exatlón México?

Con los hombres en riesgo de eliminación, estos son los atletas que podrían salir de Exatlón México el próximo domingo:

Azules

David Juárez “La Bestia”

Alexis Vargas

Adrián Leo

Fernando Vallejo

Erick Segura

Rojos