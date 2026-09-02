Muere Carla Jeffery a los 33 años: ¿Qué le pasó a la estrella de Disney?

Carla Jeffery La actriz murió a los 33 años de edad (IG Carla Jeffery)

Carla Jeffery, actriz conocida por interpretar a Bree en la franquicia de Disney Zombies, murió a los 33 años, de acuerdo con un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram por la agencia que la representaba.

La noticia fue confirmada por Carla Alexander, de Alexanders Talent Management, compañía que acompañó la trayectoria profesional de Jeffery desde que tenía 12 años. El anuncio provocó reacciones de compañeros de la actriz y de distintas figuras vinculadas con Disney, quienes expresaron su sorpresa y tristeza ante el fallecimiento.

¿De qué murió Carla Jeffery?

La información difundida tras la muerte de Carla Jeffery no especifica qué ocurrió ni revela las circunstancias de su fallecimiento. Su agencia únicamente confirmó que la actriz murió el 1 de septiembre de 2026, cuando tenía 33 años.

La representante Carla Alexander destacó la relación que mantuvo durante más de dos décadas con Jeffery y describió a la actriz como una persona cercana a la agencia. También pidió respeto para sus familiares y seres queridos mientras atraviesan el duelo.

Carla Jeffery y su paso por Disney

El nombre de Carla Jeffery quedó especialmente ligado a Zombies, franquicia de Disney en la que interpretó a Bree. Su personaje apareció en la primera película, estrenada en 2018, y posteriormente regresó para Zombies 2 y Zombies 3.

La actriz también prestó su voz a Bree en distintos cortos animados relacionados con la franquicia. Ese trabajo convirtió al personaje en una de las principales referencias de su carrera dentro de las producciones juveniles de Disney.

Su participación en la saga también le permitió compartir pantalla con Chandler Kinney, quien formó parte de Zombies 2 y Zombies 3.

Tras conocerse la noticia, Kinney recordó públicamente a Jeffery y destacó la calidez y personalidad que, de acuerdo con su mensaje, caracterizaban a la actriz. Su reacción se sumó a las expresiones de incredulidad que aparecieron en la publicación de la agencia.

La carrera de Carla Jeffery antes de Zombies

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Su primer trabajo cinematográfico llegó en 2006, cuando participó en Phat Girlz, conocida en español como Chicas XL.

Dos años después apareció en iCarly, una de las producciones juveniles de Nickelodeon. Más adelante interpretó a Keysha Black en Curb Your Enthusiasm.

Su trayectoria también incluyó participaciones en producciones de Disney Channel. En 2011 apareció en ¡Buena suerte, Charlie! y al año siguiente formó parte de A todo ritmo (Shake It Up).

Antes de llegar a Zombies, Jeffery continuó acumulando créditos en televisión con apariciones en series como Scream Queens y Crazy Ex-Girlfriend. Fue en 2018 cuando obtuvo el papel de Bree, personaje que marcaría una etapa importante de su carrera.