Asesinato de Víctor Yturbe, “El Pirulí”: el homicidio que también sacudió Atizapán, Estado de México

Víctor Yturbe, El Pirulí El cantante de boleros fue asesinado a los 51 años de edad

La masacre ocurrida en Atizapán, Estado de México, en la que fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la conocida banda Camilo Séptimo, junto con su familia, trae a la memoria otro homicidio que ocurrió hace casi 40 años en el mismo municipio mexiquense. El de Víctor Yturbe, conocido como “El Pirulí”.

El famoso cantante fue ejecutado el 29 de noviembre de 1987 y permanece como uno de los crímenes sin resolver en México.

El día que mataron a Víctor Yturbe, “El Pirulí”

El artista, reconocido por sus interpretaciones de boleros y por su popularidad durante las décadas de 1970 y 1980, fue atacado en la puerta de su propia casa. Tenía 51 años.

La noche del homicidio, Yturbe se encontraba en su domicilio de la zona residencial Arboledas, mientras su esposa, Irma, y su hijo, Víctor, permanecían en otras habitaciones. El cantante esperaba a su hija, quien había salido de la vivienda y regresaba sin llevar consigo las llaves.

Poco después de las 23 horas, alguien llamó a la puerta. Yturbe se levantó para abrir. Después se escucharon varias detonaciones, los agresores no necesitaron entrar a la vivienda; el ataque ocurrió en el acceso del domicilio y, de acuerdo con los testimonios posteriores, tampoco hubo un intercambio de palabras entre el cantante y quienes le dispararon. Víctor Yturbe fue asesinado en la puerta de su casa.

Tras escuchar los disparos, la familia bajó hacia la planta principal. Encontraron al cantante gravemente herido y trataron de auxiliarlo.

Un vecino también acudió al lugar y ayudó a solicitar una ambulancia y la presencia de la policía. Yturbe todavía se encontraba con vida cuando sus familiares intentaron atenderlo, de acuerdo con las declaraciones posteriores.

Sin embargo, las heridas eran de extrema gravedad. La inspección realizada por las autoridades estableció que el artista había recibido al menos seis impactos de bala.

Los reportes policiacos y periodísticos de la década de los 80’s indican que la familia había trasladado al herido hacia la sala en un intento por auxiliarlo. Posteriormente, las autoridades consideraron que esa intervención había modificado la escena del crimen, un elemento que complicó las primeras diligencias.

La policía municipal informó del homicidio y dio aviso al agente del Ministerio Público de Tlalnepantla. Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y personal de Servicios Periciales acudieron al domicilio para realizar las investigaciones correspondientes.

El cantante fue despedido por la comunidad el espectáculo mexicano y recordado por sus fans con sus mejores canciones.

¿Quién asesinó a Víctor Yturbe, “El Pirulí”?

“El Pirulí” era una figura conocida del espectáculo mexicano y su muerte provocó atención inmediata de los medios.

Las autoridades llegaron a elaborar retratos hablados de tres presuntos asesinos. Sin embargo, con el paso de las semanas no apareció una respuesta capaz de explicar quién ordenó el homicidio y cuál había sido el motivo.

La investigación avanzó sobre distintas hipótesis. Entre las principales y que más se difundieron está la que apuntaba hacia un posible conflicto pasional relacionado con la supuesta relación de Yturbe con la esposa de un narcotraficante.

La segunda que tomó fuerza, estaba relacionada con problemas económicos y deudas derivadas de inversiones inmobiliarias. Ninguna de esas líneas logró convertirse en una explicación concluyente del asesinato.

La Procuraduría del Estado de México cerró el caso. El tiempo transcurrió sin que las autoridades consiguieran detener a los responsables del asesinato de Víctor Yturbe, que terminó siendo un caso sin resolver en México.