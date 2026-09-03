Juan Pablo Penilla Rodríguez Abogado de “El Mayo” desata zafarrancho en Polanco (Redes Sociales)

Un video difundido en redes sociales este jueves 3 de septiembre muestra a Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Ismael “El Mayo” Zambada y de Miguel Ángel Treviño Morales, en medio de una pelea afuera del restaurante Karisma, ubicado en Campos Elíseos 219, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué fue lo que pasó en el restaurante Karisma de Polanco?

Según los reportes, la agresión ocurrió el pasado 30 de agosto, cuando el abogado exigió una mesa asegurando que tenía una reservación, para después arremeter contra el personal del lugar.

En la grabación se observa que un grupo de comensales rechazó rotundamente la presencia de Penilla Rodríguez en el establecimiento entre gritos de “¡no lo queremos!”.

Ante la negativa en el restaurante, el jurista respondió con insultos y palabras malsonantes, llegando a empujar a un civil que intentaba deternlo para evitar que la situación pasara a la violencia física.

El conflicto escaló a amenazas e intimidaciones verbales por parte de Penilla, mientras los testigos solicitaban la presencia de una patrulla para reportar lo sucedido en el restaurante.

Hasta el momento, el litigante no ha emitido ninguna declaración ni mensaje oficial sobre los hechos.

¿Quién es Juan Pablo Penilla Rodríguez y por qué está sancionado?

Juan Pablo Penilla Rodríguez es reconocido por ser el representante legal de Ismael “El Mayo” Zambada y de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”.

En 2025, el propio capo de Sinaloa lo nombró como uno de sus asesores jurídicos en México mediante una carta, antes de ser condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York.

El pasado 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Penilla Rodríguez, por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.