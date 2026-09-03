Rayo McQueen aparecerá en el GP de Italia: ¿Qué hará el auto más famoso del cine en F1? El Rayo McQueen tendrá una aparición especial en la Fórmula 1 este fin de semana (@F1Media)

El Rayo McQueen celebrará su 20.° aniversario en el GP de Italia en Monza, en un homenaje que unirá al querido personaje de Disney con la Fórmula 1.

El icónico automóvil de carreras de Disney tendrá una aparición especial en Monza, con un nuevo diseño inspirado en la F1, esto para celebrar los 20 años desde el debut de su primera película en cines.

¿Qué hace Rayo McQueen en el Gran Premio de Italia de F1?

Disney y Pixar celebrarán el 20.° aniversario de la franquicia de Cars a través de una colaboración con la F1 y Mercedes-AMG, donde el Rayo McQueen tendrá una aparición especial, la cual incluirá una vuelta de honor.

“Veinte años después de su debut en cines y en los corazones de los fans de todo el mundo, Lightning McQueen llega a Monza luciendo un nuevo look inspirado en la colaboración entre la Fórmula 1 y Disney”, compartió la F1 a través de un comunicado.

Debido a la colaboración global que mantienen la Fórmula 1 y Disney hasta 2028, el Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 en Monza será el escenario donde se celebrará el 20.° aniversario de Cars.

“El siete veces campeón de la Copa Pistón hará una aparición especial durante el fin de semana de la carrera, incluyendo una vuelta de honor, creando un momento histórico para los fans de la Fórmula 1, Disney y Pixar”, compartió la F1.

Además de su vuelta de honor, también se sumará a la celebración Mercedes-AMG, pues el Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ contará con un diseño exclusivo inspirado en Cars.

El diseño fusionará los mundos de la Fórmula 1, Disney y Pixar en un homenaje al icónico Rayo McQueen.

Colección de Disney y Pixar “Cars with Formula 1” disponible en el GP de Italia

Además, los asistentes al GP de Italia también podrán adquirir una colección exclusiva de Disney y Pixar llamada “Cars with Formula 1”. La colección incluye ropa, accesorios y vehículos a escala de Mattel inspirados en el mundo de Cars y la Fórmula 1.

Asimismo, para quienes siguen la carrera desde su casa, se ha anunciado que también podrán comprar algunos de estos artículos a través de la tienda en línea de la F1 y en DisneyStore.