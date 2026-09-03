Exatlón México 2026, Duelo Internacional: ¿Quién gana hoy 3 de septiembre? Esta noche, los atletas de Exatlón México se enfrentarán en un duelo internacional; conoce quién gana hoy (Exatlón México)

Esta noche en la Semana Colosal, los atletas se enfrentarán en un duelo internacional; conoce quién gana hoy en Exatlón México 2026 y cómo ver la competencia en vivo.

En una semana llena de intensas competiciones para celebrar los 10 años de Exatlón México, este jueves 3 de septiembre, los atletas se enfrentarán a la Zona de Peligro, los Juegos del Tiempo y el Duelo Internacional.

¿Quién gana hoy 3 de septiembre en Exatlón México?

Este jueves, los participantes de Exatlón México deberán unirse y dejar sus diferencias de lado para competir contra los atletas internacionales que los retarán esta noche.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de la nota, no se ha revelado contra quiénes se enfrentarán los participantes del reality esta noche, por lo que se desconoce quién gana hoy en Exatlón México 2026.

Por otra parte, los participantes masculinos se enfrentarán en la Zona de Peligro, donde se determinará qué atleta de bajo rendimiento quedará instalado en el Domingo de Eliminación. Por lo que deberás seguir la transmisión en vivo para conocer al ganador de hoy.

Horario y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo

Esta semana, Exatlón México tendrá un horario especial, por lo que el programa tendrá una duración de 4 horas. Hoy, el reality deportivo dará inicio a las 6:30 p. m. y finalizará a las 10:30 de la noche.

Podrás seguir la transmisión en vivo a través del canal de televisión Azteca Uno, en la página web y app de TV Azteca, y en la plataforma de streaming Disney+.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México 2026?

Esta noche será especial en Exatlón México debido a que Rojos y Azules deberán dejar sus diferencias de lado para enfrentar a los atletas internacionales que los retarán en el Duelo Internacional.

Por lo que, aquí te compartimos cuáles son los participantes de Exatlón México que competirán hoy en el Duelo Internacional:

Azules

David Juárez “La Bestia”

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Fernando Vallejo

Natasha Septién

María Salazar

Erick Segura

Rojos