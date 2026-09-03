Detienen al influencer ‘Oscorp’: ¿De qué se le acusa? El influencer Oscorp fue detenido en Guadalajara; conoce quién es y de qué se le acusa (Fiscalía General del Estado de Jalisco)

La Fiscalía General del Estado de Jalisco detuvo al influencer Óscar Adrián “N”, conocido como “Oscorp”, por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil.

De acuerdo con la Fiscalía, la detención se dio en la colonia 5 de Mayo en Guadalajara, en cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del influencer.

¿Cómo fue la detención de Óscar Adrián “Oscorp”?

Según lo informado por la Fiscalía, las investigaciones en contra de Óscar Adrián “Oscorp” iniciaron después de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) informara que detectó cuentas y direcciones IP del influencer utilizadas supuestamente para almacenar pornografía infantil.

La detención se dio a través de elementos de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

En el lugar de la detención también se realizó un cateo, en donde se encontraron teléfonos celulares, chips para teléfonos, tarjetas de memoria, memorias USB, computadoras, un chaleco balístico, insignias y algunas identificaciones a su nombre de un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos.

“Hasta este momento se cuenta con información de que Óscar Adrián “N” presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil, lo que se configura en la comisión de un delito. Sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar si el imputado participaba en otros ilícitos como la distribución de material de las mismas características, incluso otros delitos que afectan la integridad de niñas, niños y adolescentes”, señaló el Fiscal Estatal, Salvador González de los Santos, en rueda de prensa.

Tras la detención, Óscar Adrián “Oscorp” fue puesto a disposición de un juez de control, quien definirá su situación legal en las próximas horas.

¿Quién es Óscar Adrián “Oscorp”?

Óscar Adrián “N”, conocido en redes sociales como “Oscorp”, se identificó ante las autoridades como influencer, youtuber y organizador de eventos.

En sus redes sociales el influencer, identificado como “Oscorp Oficial”, se describe como productor, promotor y coordinador de eventos. Asimismo, en la descripción de su perfil arroba a cuentas como Badabun, @talentolider y @asheeboee.