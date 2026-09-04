Lengua de suegra: el secreto del Feng Shui que puede cambiar la energía de tu casa

Si tienes una en casa y no sabías nada de esto, prepárate: la lengua de suegra, también conocida como sansevieria o espada de San Jorge, no es solo esa planta que sobrevive incluso cuando se te olvida regarla. Para el Feng Shui, esta especie originaria de África occidental y Asia carga consigo un significado energético que pocos conocen.

Y no, no es casualidad que sea una de las favoritas en hogares y oficinas de todo el mundo. Su facilidad de cuidado la convirtió en la “planta ideal para mataplantas”.

¿Qué significa la lengua de suegra en el Feng Shui?

Según esta antigua filosofía china que busca equilibrar la energía de los espacios, la lengua de suegra funciona como una especie de guardiana silenciosa del hogar. Sus hojas puntiagudas y firmes se interpretan como una barrera natural que corta el paso a las energías negativas, mientras que su crecimiento vertical simboliza fuerza interior, determinación y claridad mental.

No es que la planta tenga poderes mágicos comprobados, pero dentro del Feng Shui se le atribuye la capacidad de purificar el ambiente y elevar el flujo de energía positiva, conocido como chi, en cualquier rincón donde se coloque.

Dentro de esta práctica, la lengua de suegra representa al elemento madera, uno de los cinco pilares que rigen el equilibrio energético según el Feng Shui. Esto explica por qué se recomienda tanta precisión al momento de decidir en qué parte de la casa acomodarla: colocarla en el lugar equivocado podría generar justo lo contrario de lo que se busca.

¿Dónde conviene colocar la lengua de suegra según el Feng Shui?

Los conocedores del tema coinciden en algo: la entrada de la casa es uno de los mejores sitios. Ahí, la planta actúa como un filtro energético que recibe todo lo que entra al hogar, dejando pasar solo lo bueno. También se recomienda colocarla en la sala, donde suele recibirse a las visitas, o incluso en una esquina específica de la vivienda para potenciar la llegada de prosperidad y estabilidad.

¿Dónde debo evitar colocar la lengua de suegra según el Feng Shui?

Aunque suene contradictorio, no todo espacio es ideal para esta planta tan poderosa. En zonas de trabajo o estudio, por ejemplo, algunos practicantes del Feng Shui advierten que su energía protectora puede volverse tan intensa que termine bloqueando la creatividad, generando dudas o incluso una sensación de estancamiento mental. Así que, si tu intención es fluir con nuevas ideas, quizá no debas tenerla cerca del escritorio.

¿Qué significa que la lengua de suegra florezca?

No todas las lenguas de suegra florecen, y cuando lo hacen, se considera un fenómeno poco común y cargado de simbolismo. Sus flores, generalmente blancas y de aroma suave, se asocian con pureza, buena fortuna y la llegada de noticias positivas.

Para el Feng Shui, este evento marca el inicio de un periodo de energía especialmente favorable, que según algunas creencias puede extenderse por semanas. Se interpreta como una señal de armonía, equilibrio y un empujón extra hacia metas personales o económicas que estaban estancadas.

Beneficios más allá de lo espiritual de la lengua de suegra

Más allá de las creencias, esta planta tiene un plus comprobado: su capacidad para purificar el aire. Diversos estudios ambientales, incluidos análisis relacionados con la NASA, han señalado que la sansevieria puede absorber toxinas comunes presentes en espacios cerrados, lo que la convierte en una aliada real para mejorar la calidad del aire en casa, más allá de cualquier simbolismo.

Así que, ya sea que creas en el Feng Shui o solo la tengas porque es prácticamente imposible de matar, la lengua de suegra es ideal para cualquier hogar como protectora energética y como purificadora natural.