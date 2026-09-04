Tetris rechaza a la Casa Blanca y advierte “tomarse muy en serio” la infracción de derechos de autor

Tetris rechaza a la Casa Blanca El proyecto 'Arcade' de la Casa Blanca reúne cinco videojuegos de estética retro cuya dinámica consiste en recrear políticas antiinmigrantes.

Este viernes 4 de septiembre se dio a conocer el proyecto “Arcane” de la Casa Blanca de Estados Unidos, una plataforma digital que reunirá cinco videojuegos inspirados en clásicos retro como Tetris, sin embargo, su dinámica de juego presentará una versión ejecutable de las políticas antiinmigrantes propuestas por Donald Trump durante su administración.

Ante la presentación de la plataforma, la franquicia Tetris emitió un comunicado en el que aseguró su postura contra la división, insinuando una posible demanda por derechos de autor infringidos por la propuesta política.

Tetris se deslinda de “Arcane”, proyecto de la Casa Blanca que recrea políticas antiinmigrantes con videojuegos retro

El sitio Arcade.gov fue lanzado por la Casa Blanca como una plataforma online que permite a sus usuarios y usuarias jugar cinco opciones de videojuegos de estética retro, sin embargo, el sistema de cada uno está inspirado en políticas expuestas por el presidente Donald Trump en contra de las personas inmigrantes en Estados Unidos.

Uno de los más controversiales fue “Build the Wall”, videojuego que recrea la icónica dinámica de Tetris al construir un muro que, según lo expresan las instrucciones, tiene por propósito “proteger la frontera de la horda que se aproxima”.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

Ante la viral respuesta contra el proyecto de la Casa Blanca, Tetris se pronunció públicamente en contra de la representación de su sistema de juego en la plataforma política.

“En Tetris creemos en el poder de la conexión y acercar a las personas, no dividirlas. Para nuestros fans en todo el mundo: te amamos, te vemos y estamos agredecidos de tenerte en nuestra comunidad”, redactaron en el comunicado.

A su vez, la franquicia señaló: “Nos tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor”, resaltando que no tuvieron ninguna participación en la creación del videojuego lanzado por la Casa Blanca en la plataforma actualmente en operación.

¿Qué es Arcade, la plataforma de videojuegos lanzada por la Casa Blanca de Estados Unidos?

Mediante redes sociales, la cuenta oficial de la Casa Blanca de Estados Unidos realizó el lanzamiento de Arcade, un proyecto online de videojuegos con temática retro que proponen dinámicas inspiradas en políticas antiinmigrantes, principalmente propuestas por Donald Trump.

Entre los videojuegos disponibles en la plataforma, se encuentran títulos como:

Build The Wall: inspirado en Tetris , cuyo objetivo es construir un muro para evitar que personas exteriores “invadan” la frontera estadounidense.

inspirado en , cuyo objetivo es construir un muro para evitar que personas exteriores “invadan” la frontera estadounidense. Rio Run: basado en Snake , en el que el jugador recorre la frontera a lo largo del río Grande y debe detener a personas que intentan cruzar.

basado en , en el que el jugador recorre la frontera a lo largo del río Grande y debe detener a personas que intentan cruzar. Flappy Bill: con una dinámica similar a Flappy Bird , coloca a un águila calva sobrevolando el National Mall.

con una dinámica similar a , coloca a un águila calva sobrevolando el National Mall. Trump Savings Tycoon: en este videojuego, el usuario o usuaria debe recolectar dinero para las llamadas Trump Accounts, un programa que conforma una aportación de mil dólares para los niños nacidos durante el segundo mandato del presidente.

“¡Tenemos Trum Arcade antes que GTA VI!”, presentó la Casa Blanca estadounidense, mientras que al medio The Washington Examiner explicó que esta iniciativa tiene por objetivo “llevar la agenda presidencial a un formato interactivo”.

De esta forma, la Casa Blanca pretende presentar los resultados de la administración de una manera que “conecte con el público estadounidense”, aunque la única conexión que ha logrado hasta el momento es una masiva respuesta de internautas que rechazan el proyecto.

Entre los comentarios, destacan expresiones como: “También tenemos Trump Arcade antes que los 3.000.000 archivos de Epstein que todavía están escondiendo, maldita sea”.