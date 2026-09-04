¿Qué le pasó a Farath Coronel?: Hallan muerto al ‘Brujo Mexicano’ en Cuautitlán

Farath Coronel El llamado Brujo Mexicano fue hallado muerto en Edomex

Farath Coronel, conocido por sus seguidores como el “Brujo Mexicano” y “La Diabla”, fue localizado muerto durante la mañana de este viernes 4 de septiembre en un inmueble de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre Circuito Vincennes, en la colonia Lago de Guadalupe, dentro de la zona de Bosques del Lago. De acuerdo con la información disponible, un amigo acudió al domicilio y encontró al vidente, colaborador del Progama Hoy, lesionado.

¿Qué pasó con Farath Coronel?

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana Cuautitlán Izcalli confirmó que elementos del Sector V acudieron al inmueble después de recibir un llamado de auxilio relacionado con una persona presuntamente lesionada por arma de fuego.

Al llegar, los agentes encontraron a una persona al interior de un inmueble y solicitaron la intervención de los servicios médicos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos. Tras la valoración, se determinó que ya no presentaba signos vitales.

El sitio quedó bajo resguardo mientras se esperaba la intervención de la autoridad encargada de las investigaciones.

Las primeras versiones apuntan a que Farath Coronel habría sido víctima de un ataque con arma de fuego. Una de las versiones difundidas señala que habría recibido un impacto de bala en la cabeza y que la agresión habría ocurrido dentro de su propia vivienda.

La información disponible también plantea que se habría tratado de un ataque dirigido específicamente contra el vidente, aunque esta hipótesis todavía forma parte de las primeras líneas de investigación y no ha sido confirmada oficialmente.

La Fiscalía del Estado de México inició las indagatorias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento, y de haber sido asesinado, identificar al o los responsables y determinar el posible móvil.

Quién era Farath Coronel, el ‘Brujo Mexicano’

Farath Coronel se presentaba públicamente como vidente, guía espiritual, investigador paranormal, médium y tarotista. Su trabajo estaba relacionado con disciplinas como la numerología, los horóscopos, las lecturas de tarot y la llamada ley de la atracción.

Su reconocimiento entre el público mexicano creció durante la pandemia COVID, periodo en el que participó en distintas emisiones del programa Hoy.