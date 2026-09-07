¿Murió Lizbeth Rodríguez? Esto se sabe del supuesto accidente automovilístico

¿Lizbeth Rodríguez murió? Foto: vía redes sociales

Durante las últimas horas, la influencer y conductora de Infieles, Lizbeth Rodríguez, fue tendencia en redes sociales debido una versión sobre la supuesta muerte de la conductora a causa de un accidente automovilístico.

Dicho anuncio se difundió debido a una fotografpia que comenzó a circular en medios, lo cual fue suficiente para generar preocupación y abrir paso a todo tipo de especulaciones sobre su supuesto estado de salud.

¿Qué pasó con Lizbeth Rodríguez?

De acuerdo con lo que se especuló en redes sociales, se suscitó gracias a una imagen en la que aparece una camioneta negra con la palabra “Infieles” en la carrocería, aparentemente relacionada con el proyecto que conduce y que hizo popular a Lizbeth Rodríguez.

En la fotografía, el vehículo aparece visiblemente dañado y ubicado sobre unas vías del tren. La escena, generó alarma entre usuarios y desató el rumor del accidente en el que habría estado involucrada la conductora.

A partir de ahí comenzaron a aparecer publicaciones que hablaban del presunto percance automovilístico, de posibles lesiones que habría sufrido y, posteriormente, incluso de la muerte de Lizbeth Rodríguez.

¿Lizbeth Rodríguez murió en un accidente automovilístico?

No. Lizbeth Rodríguez desmintió el rumor sobre su supuesta muerte.

La conductora de Infieles utilizó sus redes sociales para responder a las publicaciones que aseguraban que había perdido la vida en un accidente. Su reacción estuvo relacionada no solamente con la falsedad de la información, si no con el impacto que tuvo la noticia sobre su familia.

Visiblemente molesta, la conductora pidió no difundir noticias falsa son que haya una confirmación oficial de por medio, ya que apuntó que su circulo familiar se alarmó tras las imagenes difundidas y las especulaciones sobre su supuesta muerte.

“¡Gente, mi abuela está mal del corazón! ¡Por favor tengan tantita madre!”, escribió la creadora de contenido al reaccionar ante la publicación que difundía la versión falsa.

La conductora también dejó claro que la información que circulaba en redes era falsa y cuestionó que algunas personas pudieran considerar divertido generar este tipo de rumores cuando pueden afectar directamente a los familiares de una persona.

Talvez para ustedes sea divertido, pero para nuestras familias, NO LO ES!!! Esta nota es FALSA!!!, concluyó en su mensaje.

De esta manera, Rodríguez puso fin a las versiones que comenzaron a circular sobre su supuesto fallecimiento y dejó claro que la publicación que anunciaba su muerte era falsa.