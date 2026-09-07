Temblor en México hoy 7 de septiembre: ¿Dónde fue el epicentro y de cuánto fue la magnitud?

Temblor en México Temblor en México hoy 7 de septiembre: ¿Dónde fue el epicentro y de cuánto la magnitud? (Pexels)

Mantente alerta ante los sismos registrados hoy,7 de septiembre de 2026, en México. Con base en la información publicada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) sobre la actividad sísmica reciente en el país, conoce dónde fue el epicentro, la hora y la magnitud de los movimientos telúricos.

¿Dónde fue el epicentro de los sismos en México y cuál fue su magnitud?

Durante las primeras horas de este lunes, el SSN reportó actividad sísmica superior a magnitud 4.0 en distintos puntos de la costa del Pacífico:

Guerrero: El epicentro se localizó a tan solo 8 kilómetros al este de Acapulco, donde se registró un sismo de magnitud 4.1.

El epicentro se localizó a tan solo 8 kilómetros al este de Acapulco, donde se registró un sismo de magnitud Oaxaca: Un movimiento telúrico de magnitud 4.1 tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo.

Un movimiento telúrico de magnitud tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo. Chiapas: En la zona sur del país se reportó un sismo de magnitud 4.0 a 141 kilómetros al suroeste de Huixtla.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil no reportan afectaciones ni daños materiales.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se encuentra en una región de elevada actividad tectónica debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la Norteamericana, la de Cocos, la de Rivera, la del Pacífico y la del Caribe.

Una de las zonas con mayor presencia de sismos se extiende a lo largo de la costa del Pacífico. En esta región, la Placa de Cocos se introduce por debajo de la Placa Norteamericana (proceso conocido como subducción), lo que genera una continua acumulación y liberación de energía.

Además, el país forma parte del Cinturón de Fuego, una extensa zona alrededor del Océano Pacífico caracterizada por una intensa actividad volcánica y sísmica.