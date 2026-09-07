Boletos de Cinemex Manía a 39: ¿Hasta cuándo y cómo a aprovechar esta promoción desde el 7 de septiembre?

Cinemex Manía A partir de esta semana comienza una nueva y breve temporada de promoción para ver películas en precio especial. Foto X: (@Cinemex)

Estamos en los últimos días de verano y aunque las escuelas ya regresaron del periodo vacacional, todavía hay opciones de disfrutar del cine a un precio especial. Esta semana, comienza una nueva y breve versión de la Cinemex Manía para disfrutar de boletos a sólo 39 pesos en todos los complejos de la cadena así como de combos de palomitas para que disfrutes de tu experiencia al máximo. Esto es lo que tienes que saber.

¿Hasta cuándo habrá boletos de 39 pesos en Cinemex?

Hace apenas un par de semanas, la cadena de salas de cine de nuestro país, Cinemex, lanzó una promoción especial con entradas desde 35 pesos este pasado mes de agosto. Ahora, en Septiembre, las promociones están de regreso, ahora con entradas a 39 pesos así como opciones de combo individual y para parejas.

A partir de este lunes 7 de septiembre, las entradas tendrán un precio especial de 39 pesos y hasta este jueves 10 de septiembre todo el día y en todos los complejos a nivel nacional en los siguientes formatos:

Sala Tradicional

Sala Premium

Sala 3D

Las únicas funciones donde no se aplica esta promoción son aquellas de formato IMAX, 4DX, Amos, Market y Platino. Los boletos se pueden adquirir en taquillas físicas, desde la app y también en el sitio web oficial de Cinemex.

Además, durante este lapso, los complejos estarán ofreciendo dos combos de palomitas y refresco. El primero de ellos contiene unas palomitas medias y un refresco grande por 125 pesos y uno para parejas de dos refrescos , palomitas medianas y un hotdog por 249 pesos.

¿Qué películas se pueden ver durante la Cinemex Manía del 7 al 10 de septiembre por 39 pesos?

La promoción tiene múltiples opciones que incluyen comedia, animación, miedo, reestrenos y también cine mexicano. Estas son las opciones:

Coyote vs. ACME

Zona Cero

Gungo y los Juegos Cavernícolas

El Heladero (terror)

Rápido y Furioso (Reestreno por 25 aniversario)

Idiotas

Rebelión en la Granja

Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes

Spiderman: Un Nuevo Día

La Noche del Demonio: Están entre Nosotros

Mi Vecino Totoro (Reestreno)

La Guerra de los últimos

La Odisea

Sólo por una noche

El final de la calle Oak

Toy Story 5

Paw Patrol: La Dino Película

Buenas Vibraciones

Consulta tu Cinemex más cercano o favorito para conocer la disponibilidad de funciones y horarios.