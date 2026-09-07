Primer iPhone plegable: todo lo que se sabe del nuevo teléfono de Apple que posiblemente se presentará este miércoles 9 de septiembre

iPhone Ultra Apple lanzará su primer teléfono inteligente plegable. (Pexels)

A un par de días del Apple Event, en el cual la compañía de Cupertino revelará detalles sobre su nueva línea de dispositivos, muchos están a la espera de más noticias sobre el nuevo iPhone plegable. Te decimos qué se ha filtrado hasta el momento sobre el nuevo teléfono.

iPhone plegable: Lo que sabemos a días del Apple Event

Una de las incógnitas más grandes sobre el próximo Apple Event, que será el miércoles 9 de septiembre, ha sido si se dará más a conocer sobre el anticipado iPhone plegable, o iPhone Ultra como se rumorea que será llamado. Este se convertiría en el primer modelo de iPhone en contar con esta característica, después de que Samsung introdujera la tecnología en 2019.

Algunos posibles detalles del nuevo dispositivo se han dado a conocer en línea. Según las filtraciones, el modelo plegable tendrá un diseño de “libro”, es decir que no se doblará verticalmente, sino que se expandirá su tamaño de manera horizontal cuando se desdoble. Esto permitirá a los usuarios tener abiertas dos aplicaciones a la vez o utilizar ambas pantallas para visualizar contenido, lo cual lo haría similar a un iPad de menor tamaño. Contará con una bisagra resistente y marco de titanio para mayor resistencia.

En cuanto a los aspectos técnicos, las predicciones sitúan a la cubierta en las 5.5 pulgadas, con un display interior de 7.8 pulgadas. Se espera que el celular venga equipado con un chip A20 Pro y cuente con 12 GB de RAM y almacenamiento a partir de los 256 GB y que podría alcanzar hasta los 2 TB. De igual manera se habla de dos cámaras traseras de 48 megapíxeles.