“Construye el muro” de Donald Trump ¡Game over! Tumban el juego de Tetris de Trump llamado “Construye el muro” (X: @CartoonsOTMoon / EFE)

La Casa Blanca retira juego Construye el Muro Tetris demanda a Casa Blanca Donald Trump Build the Wall arcade juego Donald Trump Tetris derechos de autor juego Casa Blanca 2026 — La Casa Blanca retiró de su sitio web este martes 8 de septiembre el videojuego arcade de estilo retro titulado “Construye el Muro” (Build the Wall), una adaptación del clásico juego Tetris inspirada en el control fronterizo y la inmigración en los Estados Unidos.

La decisión del gobierno estadounidense se dio tras la amenaza de acciones legales por parte de los propietarios de los derechos de la franquicia del clásico juego de arcade.

¿En qué consistía el juego “Construye el Muro”?

El juego empleaba la mecánica tradicional de Tetris, basada en apilar bloques de distintos colores. Sin embargo, en esta versión temática, la acumulación de las piezas simulaba la edificación de una barrera para bloquear el paso en la frontera sur.

El juego había sido publicado el pasado jueves 3 de septiembre de 2026 en el portal oficial de la Casa Blanca, como parte de un catálogo interactivo de minijuegos retro basados en la polìtica de Donald Trump.

¿Cómo respondió The Tetris Company ante el lanzamiento?

Tras la publicación del título, The Tetris Company emitió un postura el viernes 4 de septiembre aclarando que la administración no contaba con autorización de imagen, formato y mecánicas de la marca.

La compañía, con sedes en Hawái y Nevada, puntualizó que se toma con rigurosidad la protección de su propiedad intelectual y anunció en sus redes sociales la posibilidad de emprender una demanda por infracción de derechos de autor.

Asimismo, la firma declaró que cree en el poder de los videojuegos para unir a las personas y no para dividirlas, agregando un mensaje de amor para todos sus seguidores alrededor del mundo

Actualmente, el juego ha sido eliminado de la plataforma de La Casa Blanca, aunque sigue manteniendo activos los cuatro juegos restantes presentados la semana pasada, los cuales consisten en adaptaciones de otros clásicos del género.