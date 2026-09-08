¿Lucerito Mijares está hospitalizada? Lo que se sabe al momento de la cantante Conoce qué se sabe sobre el estado de salud de Lucerito Mijares (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Tras darse a conocer que Lucerito, la hija de Lucero y Mijares, habría sido hospitalizada, esto es lo que se sabe hasta el momento sobre su estado de salud.

El pasado lunes 7 de septiembre, diferentes medios dieron a conocer que Lucerito Mijares habría sido hospitalizada debido a un cuadro compatible con apendicitis.

¿Cuál es el estado de salud actual de Lucerito Mijares?

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, Lucerito Mijares habría acudido a un hospital de la CDMX tras presentar síntomas compatibles con apendicitis.

Por otra parte, este martes 8 de septiembre, nuevos reportes señalan que Lucerito Mijares habría sido sometida a una apendicectomía, cirugía en la que se extirpa el apéndice.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación de la nota, esta información no ha sido confirmada por los padres de Lucerito Mijares ni por sus representantes.

¿Qué han dicho Lucero y Manuel Mijares sobre la salud de su hija?

Aunque diferentes reportes señalan que Lucero sería quien se encuentra acompañando a Lucerito mientras está internada, la cantante mexicana no ha compartido información relacionada con la salud de su hija.

Por su parte, Mijares tampoco ha brindado detalles sobre el estado de salud de su hija Lucerito. Sin embargo, ambos padres continúan activos en sus redes sociales.

Por su parte, Lucero compartió un adelanto de su nueva canción que se estrenará el próximo jueves, y Mijares compartió una fotografía de él, hecha con inteligencia artificial, sobre cómo se vería en los 80.

¿Quién es Lucerito Mijares y cuál es su trayectoria?

Lucerito Mijares, de 21 años, es hija de Lucero y Mijares, nació el 2 de febrero de 2005 y es conocida por dedicarse al canto como sus padres.

Desde pequeña, Lucerito Mijares comenzó su carrera artística cantando junto a sus padres, Lucero y Mijares, en diferentes ocasiones.

Entre los diferentes proyectos en los que ha participado Lucerito Mijares se encuentra su interpretación de Dorothy en el musical “El Mago (The Wiz)”; realizó el doblaje de Dahlia en la película animada de Disney “Wish” y también formó parte del programa de televisión “Juego de Voces”.

Asimismo, también se ha presentado en diferentes ocasiones junto con sus padres, Lucero y Mijares, en conciertos.