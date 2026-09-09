AniMole 4 en CDMX: fechas, invitados y todo lo que habrá en la convención de anime

fechas, invitados y todo lo que habrá en la convención de anime AniMole 4 en CDMX:

Los fans del anime, manga, cosplay y gaming ya no pueden esperar más. La AniMole 4 llegará a la Ciudad de México los próximos 12 y 13 de septiembre de 2026, con una programación especial que forma parte de la celebración por los 30 años de La Mole Convention.

La sede será el World Trade Center (WTC), donde durante dos días habrá encuentros con artistas, actores de doblaje, cosplayers, conciertos, concursos y actividades para quienes viven la cultura geek al máximo.

¿Cuándo y dónde será AniMole 4?

La cuarta edición de AniMole se realizará en el CIEC del World Trade Center de la CDMX.

El sábado 12 de septiembre las actividades comenzarán a las 10:00 horas y terminarán a las 21:00 horas. El domingo 13, el acceso será de 10:00 a 20:00 horas.

La celebración tiene además algo especial: forma parte de los festejos por las tres décadas de La Mole, una de las convenciones de entretenimiento y cultura pop más conocidas de México.

Los invitados que estarán en AniMole 4

Uno de los grandes atractivos será la presencia internacional. Entre los nombres anunciados se encuentra Toshio Furukawa, legendario actor japonés de voz conocido por interpretar a Piccolo en Dragon Ball y a Portgas D. Ace en One Piece.

También llegará Joo Dong-geun, creador del webtoon Now at Our School, obra que posteriormente fue adaptada por Netflix como Estamos Muertos. El artista estará en el evento únicamente el domingo 13 de septiembre.

Para los seguidores de One Piece, también está contemplada la participación de Lera Abova, quien interpreta a Nico Robin en la adaptación live action de la franquicia.

Cosplay, artistas y mucho más

El Cosplay Alley será otro de los puntos fuertes. La cosplayer taiwanesa Hane Ame estará presente durante ambos días y se sumará a un espacio que reunirá a más de 50 invitados relacionados con cosplay, creación de vestuario, props y fotografía.

También participarán figuras internacionales como Yaya Han, Leon Chiro y Elizabeth Rage, además de numerosos talentos mexicanos.

La programación no se queda en los disfraces. El Artists’ Alley reunirá a ilustradores y creadores, mientras que el área de doblaje tendrá voces reconocidas de producciones como Dragon Ball, One Piece, Devil May Cry y Super Mario Bros.

K-pop, anime y conciertos

La música tendrá su propio protagonismo. HA JIN, conocida por interpretar “We All Lie” de SKY Castle, y Shin Min Chul, exintegrante de T-MAX, ofrecerán presentaciones durante el fin de semana.

También estarán proyectos como Babybeard, K-MIKAZE y Los Shinigamis del Norte, agrupación que mezcla referencias del anime con música regional mexicana.

Además, el programa contempla el K-Dance Cover Contest, una competencia para grupos de baile inspirados en el K-pop.

¿Cuánto cuestan los boletos de AniMole 4?

Los precios anunciados contemplan distintas modalidades. El pase de dos días cuesta $1100 pesos, mientras que el acceso individual tiene un precio de $700 pesos por día. También existe un Kids Pass de $150 pesos.