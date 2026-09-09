Vansza: SZA lleva su estilo a Vans con una colección que apuesta por la exploración y el autodescubrimiento durante New York Fashion Week

La colaboración entre SZA y Vans ya comenzó a tomar forma y fuerza en uno de los escenarios más importantes de la moda. Durante New York Fashion Week, la marca mostrará por primera vez una experiencia inmersiva inspirada en el universo creativo de la cantante, como adelanto de lo que será Vansza.

La activación busca trasladar al mundo físico algunas de las ideas que atraviesan la colección: naturaleza, intuición, creatividad y autodescubrimiento. Todo esto funciona como una especie de antesala al lanzamiento oficial de la propuesta, previsto para octubre.

¿Qué es Vansza?, la colaboración de SZA y Vans

Vansza es una colección creada entre SZA y Vans que toma elementos del estilo personal de la artista para llevarlos a tenis y prendas de uso diario.

La propuesta mezcla comodidad, funcionalidad y una estética que no pretende pasar desapercibida. La idea es que las piezas puedan acompañar diferentes escenarios, desde una caminata al aire libre hasta un día en la ciudad, sin perder el componente creativo que caracteriza a SZA.

La colección también juega con referencias a la ropa vintage, el outdoor y el workwear, pero reinterpretadas desde una perspectiva más relajada.

El par que cambia las reglas de Vans

Uno de los protagonistas de la colección es el Vansza LX Tabi Hiker, correspondiente al Drop 2 que llegará en abril de 2027. El modelo incorpora una construcción de punta dividida y suela delgada, un detalle que rompe con las siluetas tradicionales de la marca y le da una apariencia particularmente experimental.

Su diseño también está pensado para actividades al aire libre y utiliza combinaciones de color elegidas por SZA.

Knu Skool, Authentic y nuevos clásicos

El Vansza Knu Skool Mule convierte el conocido Knu Skool en un modelo tipo mule, pensado para ponerse y quitarse fácilmente.

Por otro lado, el Vansza Knu Skool incorpora referencias a la naturaleza mediante texturas, camuflaje RealTree, agujetas intercambiables y detalles personalizados.

También aparece el Vansza Authentic Kickdown, que incorpora arte de Sage Adams, canvas con apariencia desgastada y un talón colapsable. Este último detalle tiene una historia bastante personal: parte de la costumbre de SZA de pisar la parte trasera de sus tenis para llevarlos de una manera más cómoda.

SZA también lleva su estilo a la ropa

La colaboración no se queda en el calzado. Vansza incluye prendas que recuperan elementos del guardarropa personal de SZA y los transforman en piezas más relajadas y funcionales.

Entre ellas destaca el Workwear Trompe L’Oeil Fleece Set, un conjunto de sudadera y pants que reproduce visualmente una chamarra de trabajo desgastada perteneciente a la colección personal de la cantante.

La colección también contempla una Denim Hunting Jacket y un Multi-Pocket Denim Pant, ambos con referencias utilitarias, mezclilla lavada, proporciones oversized y bolsillos de gran tamaño.

A esto se suman los Outdoor Oversized Shorts y diferentes piezas con arte original en acuarela de Sage Adams.

¿Cuándo llega Vansza a México?

La primera parte de la colección, Vansza Drop 1, estará disponible en México a partir del 22 de octubre de 2026, exclusivamente a través de Vans.mx.

El Drop 2, que incluye modelos como el LX Tabi Hiker, tiene programado su lanzamiento para el 8 de abril de 2027.

Así, la colaboración entre SZA y Vans todavía guarda una segunda entrega. Por ahora, la presentación en Nueva York deja claro que Vansza busca algo más que poner el nombre de una artista sobre modelos conocidos: quiere construir un lenguaje propio alrededor de su manera de vestir, crear y explorar.