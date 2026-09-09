iPhone 18 Duo: Precio, fecha de lanzamiento y detalles del nuevo teléfono plegable de Apple

iPhone Duo El primer celular inteligente plegable de Apple (Apple)

¡Apple anunció de manera oficial su teléfono plegable! El nuevo iPhone Duo marca la primera incursión de la compañía de Cupertino a este tipo de dispositivos.

iPhone Duo: ¿Cómo será el primer teléfono plegable de Apple?

Después de 7 años de que la competencia introdujera los primeros celulares plegables, Apple finalmente ha hecho oficial su propia versión de un teléfono de este tipo. Durante el Apple Event que dirigió el nuevo CEO de la compañía John Ternus este miércoles 9 de septiembre, introdujo el iPhone Duo. “Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda”, afirmó el director ejecutivo. Promete que, a diferencia de otros celulares, su versión ofrecerá una experiencia de verdad intuitiva.

El nuevo iPhone tiene una pantalla de 5.4 pulgadas cuando se encuentra cerrado y de 7.6 pulgadas cuando se expande. Las bisagras están fabricadas con fibra cerámica que es hasta 5 veces más fuerte que el Titanio de Grado 5, lo cual asegura la durabilidad del dispositivo.

Se dieron muestras de cómo habrá una transición fluida cuando pases de un tamaño a otro y de los diferentes usos que se le pueden dar a las dos pantallas. Estos incluirán usar una de las pantallas como teclado, contestar mensajes mientras disfrutas de una serie y tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Los controles que por lo general se encuentran en la parte superior de la pantalla ahora estarán posicionados en la barra lateral para optimizar el mayor espacio que ofrece el teléfono. El acceso será por medio de Touch ID en la parte lateral del dispositivo.

Al igual que los modelos Pro y Pro Max del iPhone 18 que igualmente fueron anunciados hoy, contará con un chip A20, primero de su tipo por ser fabricado en proceso de dos nanómetros y, según John Ternus,“el chip más rápido” en un iPhone hasta el momento. El nuevo dispositivo además cuenta con hasta 24 horas de uso ininterrumpido en ambas pantallas y tardará tan sólo 20 minutos en cargarse al 50%. En cuanto al almacenamiento, tendrá modelos de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

El costo del iPhone Duo comenzará en los $1,999 USD (casi $34,000 pesos mexicanos), lo cual lo coloca $700 dólares por encima del iPhone 18 Pro. Estará disponible en dos colores: Star White y Night Sky. Saldrá a la venta el próximo 23 de octubre.