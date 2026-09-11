¿Quién es ‘El Yeye’? Creador de contenido y exjugador del América desalojado y señalado de violencia familiar

'El Yeye' El influencer y exjugador de las fuerzas básicas del América fue retirado de su domicilio tras agredir a su esposa e hija.

El influencer Yeudiel Abisai Escobedo Serrano, popularmente conocido como ‘Yeye’ en sus redes sociales, fue retirado del edificio en el que habita tras reportarse que ejerció violencia familiar contra su esposa en hija; aparentemente, el creador de contenido estaba bajo los efectos del alcohol.

A pesar de que se consideró llamar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la familia de Escobedo se negó, señaló el periodista Carlos Jiménez (@C4jimenez) en su cuenta oficial de X.

‘Yeye’ es acusado de violencia familiar: ¿qué sucedió con el influencer y jugador de futbol?

Mediante redes sociales, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que ‘Yeye’ Escobedo —creador de contenido deportivo y exjugador de las fuerzas básicas del América, protagonizó un altercado de agresión en su domicilio.

De acuerdo con el reportero, habitantes del Residencial Marcella Coyoacán informaron a la seguridad del edificio que el influencer estaba ebrio, “agrediendo a su esposa e hija”, por lo que consideraron llamar a la SSC de CDMX.

“ES TU ESPOSA, ES TU HIJA, RESPETA ESO…”

Así sacaron de su departamento y del edificio al Yeye exjugador del @ClubAmerica

Vecinos de Residencial Marcella Coyoacán reportaron q estaba ebrio agrediendo a su esposa y su hija.

Aunq quisieron llamar a @SSC_CDMX la familia del tipo… pic.twitter.com/H60Y1cdhfQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 11, 2026

En el video difundido por redes sociales, se puede apreciar el momento en el que Escobedo es escoltado fuera de su departamento y edificio, mientras la persona que le acompaña dentro del elevador, expresa: “Es tu esposa y tu hija, respeta eso”.

Tanto la compañía del influencer como el mismo ‘Yeye’, según lo muestra la grabación publicada por Jiménez, arrastran las palabras mientras el guardia de seguridad los acompaña a la salida del inmueble. Antes de descender, Escobedo se dirige al oficial de la planta, diciendo: “No me vuelva a pedir ni un favor”.

Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial por parte del creador de contenido, la pareja de Escobedo o las autoridades. No obstante, según se reportó a través de redes sociales, la familia del influencer se limitó a solicitar su retiro del edificio en lugar de llamar a la seguridad capitalina.

¿Quién es ‘Yeye’ Escobedo, el influencer señalado por agredir a su familia en Coyoacán?

En su cuenta de Instagram, Yeudiel Escobedo se describe como “deportista” y creador de The Beast FC, equipo que reúne a creadores de contenido relacionado al futbol.

De acuerdo con la información del reporte de Jiménez, así como antiguas publicaciones del influencer, Escobedo habría jugado en el Club América, sin embargo, nunca llegó a jugar en las filas profesionales del equipo (habiendo jugado únicamente en las fuerzas básicas).

Aunque no se han dado a conocer más detalles del altercado en el edificio ubicado en Coyoacán, el video difundido en redes sociales muestra a Escobedo diciendo “No me hace de tragar” —refiriéndose a su esposa—, mientras su compañero insiste en que “Ya estuvo”, accediendo a que sean retirados del lugar.