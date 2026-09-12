Cruz Azul vs América: fecha, horario y dónde ver GRATIS el Clásico Joven 2026

Este sábado 12 de septiembre, Cruz Azul y América vuelven a encontrarse en una nueva edición del Clásico Joven, un partido que llega con lo suficiente para convertir la noche en un auténtico duelo de prioridad para ambas aficiones.

El duelo corresponde a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX y tendrá como escenario el Estadio Banorte, conocido popularmente como el Coloso de Santa Úrsula.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs América?

El Cruz Azul vs América está programado para este sábado 12 de septiembre a las 9:15 pm, tiempo del centro de México.

El encuentro será uno de los grandes atractivos de la jornada y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con objetivos distintos, aunque con la misma obligación: conseguir tres puntos en un partido donde cualquier descuido puede salir caro.

Además, el encuentro representa una nueva oportunidad para que ambos clubes sigan alimentando una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano.

¿Dónde ver Cruz Azul vs América en vivo?

Si quieres seguir el Clásico Joven 2026, habrá opciones tanto en televisión como por internet.

La transmisión del partido estará disponible por Canal 5 y TUDN, mientras que quienes prefieran verlo mediante streaming podrán hacerlo a través de ViX Premium y la plataforma señalada para la transmisión digital.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América al Clásico Joven?

Las Águilas del América llegan al partido instaladas en la parte alta de la clasificación. El conjunto dirigido por Guillermo Almada marcha invicto en el Apertura 2026 y acumula cuatro triunfos consecutivos.

Su último resultado fue una victoria por 2-0 frente a Puebla, resultado que le permitió llegar a 16 puntos y mantenerse como líder del torneo.

Del otro lado está un Cruz Azul que también ha encontrado cierta estabilidad después de un tropiezo ante Atlas. La Máquina reaccionó con dos victorias consecutivas y llega al clásico después de imponerse por la mínima diferencia a Santos Laguna.

Con esos resultados, el conjunto celeste suma 12 puntos y ocupa el sexto lugar de la clasificación.