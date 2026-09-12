Toluca vs Atlas: horario, posible alineación y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de Liga MX

El futbol mexicano vuelve a poner los reflectores sobre Toluca. Después de celebrar un nuevo título internacional, los Diablos Rojos regresan al torneo local para enfrentarse al Atlas en un partido que promete bastante movimiento en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se disputará este sábado 12 de septiembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde el conjunto escarlata buscará aprovechar la localía para retomar el ritmo competitivo después de su participación en la Leagues Cup.

Y sí, habrá que apartar la tarde, porque el silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo juegan Toluca vs Atlas?

La cita entre Toluca y Atlas será este sábado, en un duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

Los Diablos llegan con el ánimo por las nubes después de conseguir el campeonato de la Leagues Cup 2026, aunque también con el reto de volver a meterse de lleno en la dinámica de la Liga MX.

El partido anterior de Toluca en el torneo mexicano ante Puebla tuvo que ser aplazado debido a su participación internacional, por lo que este compromiso representa su regreso a la competencia doméstica.

Del otro lado estará un Atlas que viene de empatar 1-1 frente al Atlante. Los rojinegros comenzaron ese encuentro con mayor intensidad y consiguieron ponerse arriba en el marcador, pero terminaron cediendo terreno hasta permitir la igualada.

Toluca quiere aprovechar el envión

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed llega con una motivación especial. Ganar un título siempre ayuda, pero ahora toca demostrar que la fiesta no afectará el paso dentro de la Liga MX.

Toluca tendrá además el respaldo de su gente en el Nemesio Diez, un escenario donde buscará sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026.

Atlas, por su parte, intentará echarle agua fría a la celebración escarlata y sacar un resultado positivo como visitante.

¿A qué hora es el Toluca vs Atlas?

El partido Toluca vs Atlas se jugará este sábado 12 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La sede será el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México.

Estos son los datos que necesitas tener a la mano:

Partido: Toluca vs Atlas

Toluca vs Atlas Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX

Apertura 2026 de la Liga MX Jornada: 8

8 Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

sábado 12 de septiembre de 2026 Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Nemesio Diez

¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs Atlas?

Si quieres seguir el partido desde casa, habrá distintas opciones para no perderte el regreso de los Diablos a la Liga MX.

La transmisión de Toluca vs Atlas estará disponible por TUDN y Canal 5, mientras que quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo mediante ViX Premium.

Así que ya está todo puesto para una tarde futbolera: Toluca llega con la etiqueta de campeón de la Leagues Cup y Atlas quiere convertirse en el invitado incómodo en el Nemesio Diez.

Ahora falta lo más importante: que ruede la pelota y saber si los Diablos mantienen el buen momento o si los rojinegros consiguen dar la sorpresa en territorio mexiquense.