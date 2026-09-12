Rayados vs Tigres: horario y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio 2026

El Rayados vs Tigres del futbol mexicano habla de la rivalidad regiomontana más fuerte, la cual vuelve a escena este sábado 12 de septiembre con la edición 143 del Clásico Regio, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio BBVA, casa del Monterrey, y llega con dos equipos que necesitan una buena noche para darle un giro a su momento en el torneo. Así que, si ya estás haciendo planes para ver el partido, aquí va lo importante.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rayados vs Tigres?

El Clásico Regio 2026 se disputará este sábado 12 de septiembre y comenzará a las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

El duelo originalmente estaba programado para el domingo 13 de septiembre a las 20:00 horas, pero la Liga MX modificó la fecha y el horario. El cambio convirtió al sábado en una auténtica jornada futbolera, pues el mismo día también se disputarán otros encuentros de alto interés como el Clásico Joven en CDMX.

La cita será en el Estadio BBVA, también conocido como el Gigante de Acero, donde Rayados intentará aprovechar la localía para quedarse con uno de los triunfos que más pesan dentro del futbol regiomontano.

¿Dónde ver Rayados vs Tigres EN VIVO?

Si quieres ver el Rayados vs Tigres en vivo, habrá opciones tanto en televisión como en streaming.

El partido podrá seguirse por Canal 5 en televisión abierta, mientras que TUDN tendrá la transmisión en televisión de paga. Para quienes prefieren ver el futbol desde el celular, computadora o alguna plataforma de streaming, también habrá opciones digitales para seguir el encuentro.

Un Clásico Regio con cuentas pendientes

Más allá de la tabla de posiciones, el historial pone todavía más sabor al encuentro. Después de 142 enfrentamientos, Tigres presume ventaja en victorias, mientras que Monterrey buscará recortar esa diferencia con el respaldo de su afición.

Además, Rayados llega después de disputar la final de la Leagues Cup, donde cayó ante Toluca, aunque el equipo dirigido por Matías Almeyda ha mostrado señales de recuperación durante el torneo.

Del otro lado, Tigres, bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, atraviesa una etapa de ajustes y necesita resultados que le permitan recuperar terreno. Por eso, ganar el clásico podría convertirse en mucho más que una cuestión de orgullo.