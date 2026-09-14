¿Por qué las fans de BTS exigen la atención de la UNAM...? ARMY reporta la “ética” de una exalumna de Psicología

ARMY exige la atención de la UNAM Las ARMYs internacionales han puesto su atención en la Universidad Nacional Autónoma de México este lunes 14 de septiembre, después de que una egresada en Psicología presuntamente “difamara” a BTS.

La enorme base de fans de la agrupación surcoreana BTS vuelve a demostrar su influencia masiva y alcance mediático este lunes 14 de septiembre, ya que un grupo de ARMY Internacional en la red social X, antes Twitter, ha comenzado a exigir la atención de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vía correo electrónico para “reportar la ética profesional” de una joven egresada de la Facultad de Psicología, por presunta difamación a los integrantes del popular grupo de k-pop.

“En México, los comités de ética universitarios pueden intervenir cuando un egresado usa sus credenciales de la UNAM para dar una credibilidad falsa a la difamación”, anunció la cuenta de origen australiano, animando a fans de otros países a compartir sus propias capturas del correo electrónico realizado a la institución universitaria.

¿ARMY vs... la UNAM? Fans internacionales de BTS arremeten contra exalumna de Psicología

Durante más de una década de trayectoria en los escenarios, BTS no sólo ha destacado a nivel internacional por su talento e impacto musical en la industria, sino también por contar con una inmensa base de fans en todo el mundo que recibió el nombre ARMY (’Adorable Representative M.C. For Youth’) desde los inicios de la agrupación.

Tal como su significado lo demuestra, las y los ARMY actúan como “representantes, escudo y ejército” del grupo de k-pop, por lo que sus enfrentamientos con fans de otras agrupaciones del género, o contra cualquier persona que intente “dañar” la imagen de BTS, no son desconocidos en el mundo de las redes sociales, especialmente cuando su alcance llega hasta las oficinas de una de las universidades más importantes de Latinoamérica.

A raíz de una opinión compartida por una cuenta fanática del grupo surcoreano Ateez (formado por la compañía KQ Entertainment), las ARMY de distintos países comenzaron a movilizarse en redes sociales para exponer el nombre, rostro y estudios de la usuaria, no sólo eso, sino que han motivado el envío masivo de correos electrónicos a la Facultad de Psicología de la UNAM con el propósito de reportar el “comportamiento de acoso grave” que presuntamente la egresada cometió en su cuenta de X.

“La persona está utilizando activamente su plataforma en redes sociales para hacer acusaciones falsas, dañinas y difamatorias contra individuos, afirmando públicamente que son ‘amigos de un violador’”, declara el correo compartido por la cuenta australiana, redacción que ha sido copiada por múltiples cuentas que también compartieron sus propias capturas de pantalla con el envío del mismo mensaje al buzón oficial de la facultad.

A pesar de que el movimiento atrajo la atención de un número significativo de ARMY en distintos países, el público internauta de México señaló la acción de las fans como una “funa sin sentido” que será ignorada por la máxima casa de estudios en el país.

Por otra parte, usuarios y usuarias de la red social también respaldaron el derecho a la privacidad de la egresada expuesta, así como su libertad de expresión.

¿Cómo surgió la polémica de ARMY con la UNAM?

Mediante redes sociales, la cuenta fanática de la agrupación Ateez realizó el comentario: “no los quiero relacionados con personas que son amigos de un violador”, haciendo referencia a la reciente polémica de BTS, en la que dos de sus integrantes fueron cuestionados por relacionarse públicamente con Chris Brown y Usher.

La controversia alrededor de la asistencia de RM y J-Hope al concierto del R&B Tour de los estadounidenses ha crecido desde entonces, pasando por el insulto de Brown a una de las fans del grupo surcoreano hasta la suspensión de RM de la lista “modelos masculinos a seguir” creada por The Pixel Project, lo que ha mantenido dividido al fandom de BTS y ha abierto la conversación entre kpopers respecto a la normalización de la violencia contra las mujeres.

“¿Entiendes que no todo el mundo que participa en estas guerras de fans es una persona inmoral como tú? Estás intentando arruinar la carrera de alguien por expresar una opinión razonable sobre que BTS está personalmente relacionado con Chris Brown. ¿Nunca reflexionas sobre el efecto que tienes durante tu tiempo limitado en la tierra?“, cuestionó una cuenta dedicada al entretenimiento de la industria coreana, señalando la “funa” a la egresada de la UNAM como un acoso serio.

Por su parte, la mexicana señalada por ARMY declaró en su cuenta personal: “No puedo controlar sus acciones nefastas, pero lo que sí puedo controlar es el acceso que tienen a mi paz mental”, solicitando a sus seguidores y seguidoras reportar las cuentas que han difundido su información personal, algunas de ellas motivando la violencia contra la profesional en Psicología.

A pesar de que las “guerras de fans” son una actividad común entre grupos de seguidores y seguidoras del k-pop, la polémica de este lunes pone sobre la mesa el alcance del acoso en redes sociales que, justificado por la pasión dirigida a un artista, puede generar serias consecuencias en la vida personal y profesional de una persona; ante estos casos, es válido cuestionarse: ¿hasta qué punto eres un escudo de tu ídolo... y en qué momento rebasas la línea, exculpando la violencia mediática?