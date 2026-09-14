Sams: horarios del 15 y 16 de septiembre de 2026 (Crisanta Espinosa Aguilar)

Sam’s Club es una empresa estadounidense, dedicada a la venta al por mayor y hasta finales de 2025 la empresa contaba con 173 sucursales en los 32 estados del país.

Llegó al territorio mexicano en 1991 y lleva el nombre de Sam’s en honor a uno de sus cofundadores, Sam Walton.

¿Cuál será el horario el 15 y 16 de septiembre?

De acuerdo con información oficial, las sucursales de Sam’s Club en México operarán de manera normal este 15 y 16 de septiembre en un horario de 8:00 a 22:00 horas.

¿Qué descuentos vigentes hay en Sams?

Con motivo de los festejos patrios, Sam’s Club México lanzó el evento especial A La Mexicana, donde mantiene distintas promociones de 10 al 17 de septiembre.

Hasta 30% en vinos y licores .

. Meses sin intereses con tarjetas participantes.

con tarjetas participantes. Descuentos de 10% al 30% en artículos para preparar una “Fiesta Mexicana”.

Entre otros descuentos y ofertas en su productos que se ocupan para realizar platillos típicos de México.

¿Cómo tramitar una tarjeta socio en Sam?

Actualmente con los descuentos de 10 al 17 de septiembre puedes adquirir tu membresía con descuento:

Socio Plus : de $1,200 pesos a $799 pesos utilizando el código SEP79 .

: de $1,200 pesos a utilizando el código . Socio Benefits: de $600 pesos a $399 pesos con el código SEP39.

Solo necesitas ser mayor de 18 años, contar con una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar) y llenar el formulario de afiliación.

Puedes tramitar la membresía de manera virtual en la aplicación o página oficial y de presencialmente en cualquier sucursal.