Desplazamiento de Baja California UNAM explica la separación del territorio y si causa efectos sísmicos

El experto en tectónica y geología estructural de la Estación Regional del Noroeste (ERNO) del Instituto de Geología (IGL) de la UNAM, Thierry Calmus, informó que la península de Baja California es un ente geológico vivo.

Aclaro que, aunque no sea visible a escala humana, se ha ido moviendo de manera gradual, por lo que será evidente hasta dentro de un millón de años.

¿Baja California se está separando de México? Lo que revela el estudio de la UNAM

El científico de la UNAM informó que, con la utilización de herramientas precisas como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) o el láser antes de la década de 1980, ha sido posible medir distancias precisas entre distintos puntos de la Tierra.

Por lo que se ha observado, la península de Baja California se ha movido gradualmente, lo que podría provocar una separación de México dentro de un millón de años.

¿A qué velocidad se mueve la península y hacia dónde se desplaza?

Thierry Camus ha explicado que Baja California se desplaza de cuatro a cinco centímetros cada año hacia el noroeste, con respecto al continente.

A su vez, aclaró que no se puede predecir con exactitud el desplazamiento de la península; sin embargo, sí se puede medir, así como saber la velocidad y el desplazamiento promedio anual.

¿Por qué se desplaza Baja California? La causa tectónica detrás del fenómeno

El desplazamiento de Baja California es consecuencia de la falla del Golfo de California, cuyo sistema se encuentra entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte, quienes están en constante movimiento desde hace seis millones de años y generan miles de movimientos telúricos cada año, aunque muy pocos llegan a sentirse.

El experto Thierry Camus explica que “los sismos pequeños son un fenómeno que puede ser superficial o profundo, pero es muy puntual, y es parte del registro de desplazamiento de los bloques continentales, uno con respecto a otro”.

Es decir, estos movimientos telúricos son los causantes del desplazamiento de Baja California.

¿Provoca sismos este movimiento? El vínculo entre la separación y la actividad sísmica

La península de Baja California es por sí misma una zona sísmica, ya que se encuentra en la falla del Golfo de California, que funciona como una extensión marina de la falla de San Andrés.

Sin embargo, el desplazamiento concurrente de la península hace que el territorio se comporte como un bloque rígido; es decir, las placas son rígidas en la superficie de la Tierra, pero tienen un comportamiento elástico que aguanta la deformación hasta que su límite se rompe. Es en ese momento cuando ocurre un sismo.

En otras palabras, el desplazamiento ocurre a lo largo de las fallas, pero dura de tres a cinco años hasta que se rompe, y el sismo corresponde al momento de ruptura, donde el desplazamiento es de un solo golpe.

Thierry Calmus explicó que se sabe que aproximadamente cada 15 años ocurre un sismo de magnitud a siete y es más grande que los normales.