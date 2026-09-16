¿No alcanzó el recalentado? Estas opciones ricas y a buen precio te ayudarán a salvar el 16 de septiembre

Después de una noche de celebración, es bastante común despertar con la esperanza de encontrar el famoso recalentado del 15 de septiembre esperando en el refrigerador. Pero, ¿qué pasa cuando la olla quedó prácticamente limpia?

Si el pozole, las tostadas o los antojitos no alcanzaron, todavía existen opciones para comer rico y barato sin tener que convertir el momento en un problema.

Además, septiembre suele traer promociones especiales en restaurantes y cadenas de comida, así que vale la pena echar un vistazo antes de decidir qué pedir.

Pizza grande para compartir por menos de $200 pesos

Una de las alternativas que pueden sacar del apuro a quienes se quedaron sin recalentado es Pizza Hut, que durante septiembre lanzó una nueva edición de su Hut Week.

La promoción ha estado disponible desde el 11 y hasta el 18 de septiembre de 2026 y permite armar una pizza grande con hasta 8 ingredientes por $199 pesos, una opción que puede funcionar tanto para compartir como para resolver varias comidas, dependiendo del tamaño del grupo y del apetito.

Spaghetti y proteína

Un clásico que nunca falla y que a todos les gusta es el spaghetti. Al combinarlo con la salsa que más te guste e incluir proteína, le estarás ofreciendo a tu familia una opción práctica, rápida y barata en estos momentos de emergencia.

Hot Dogs

Otra opción veloz y que todos disfrutan son los hot dogs. Algunas de las cosas que utilizaste la noche mexicana pueden ayudarte a complementar el platillo y así lograr combinaciones más creativas.

Improvisa con lo que tienes

Otra opción es preparar algo sencillo en casa con ingredientes que hayan quedado de las fiestas patrias. Tortillas, frijoles, queso, verduras y alguna proteína pueden convertirse rápidamente en quesadillas, tacos o una comida completa sin necesidad de hacer otra visita monumental al supermercado.

El refri vacío no significa gastar de más

Que el recalentado haya desaparecido no significa que el presupuesto tenga que sufrir las consecuencias. Entre promociones de comida, ingredientes que todavía quedan en casa y opciones para compartir, es posible resolver la comida del día sin complicarse demasiado.

Eso sí, si vas a aprovechar una promoción, conviene revisar sus fechas de vigencia, condiciones y canales disponibles antes de hacer el pedido.