Ofertas del Miércoles de Plaza HOY 16 de septiembre: estas son las promociones en La Comer y Fresko

Si este 16 de septiembre te toca hacer las compras de la casa, antes de llenar el carrito conviene revisar las ofertas del Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko.

La jornada puede ser una buena oportunidad para comprar frutas, verduras y algunos productos de carnicería a precios promocionales, especialmente si ya estaba pendiente surtir el refrigerador después de las fiestas patrias.

De acuerdo con el listado publicado para este miércoles, hay opciones que van desde una pieza de lechuga romana hasta cortes de carne por kilo.

¿Cuáles son las ofertas de La Comer y Fresko este 16 de septiembre?

Entre los productos incluidos aparecen ingredientes que prácticamente siempre están en cualquier refrigerador mexicano.

Frutas y verduras

Lechuga Romana a $10.90 la pieza.

Jitomate Saladet a $16.90 el kilo.

Papa blanca a $39.90 el kilo.

Aguacate Hass a $39.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Tocino de Cerdo ahumado a $199.70 el kilo.

Molida de Res Sirloin 95/5 a $247.70 el kilo.

Si de cualquier manera vas a realizar el súper este miércoles, revisar las promociones antes de salir puede ayudarte a decidir qué productos comprar y cuáles dejar para otra ocasión.

La clave está en comparar el precio promocional con lo que normalmente pagas y, sobre todo, comprar únicamente lo que realmente necesitas. Una oferta deja de ser oferta cuando terminas con tres kilos de aguacate en casa y ninguna idea de qué hacer con ellos.