Nominados de La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes fueron los nominados del 16 de septiembre? (X: @LaCasaFamososMx)

La Casa de los Famosos México ha entrado en una etapa decisiva. Tras la gala de nominación del miércoles 16 de septiembre, seis concursantes terminaron en la placa de eliminación, quedando a merced del voto del público en la cuerda floja, mientras que dos habitantes lograron salvarse para continuar en la antesala de la final.

¿Quiénes son los habitantes nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

Para la semana 8, el juego presentó un cambio inusual e importante: los participantes eligieron la mecánica para otorgar sus puntos mediante cajas al azar, las cuales contenían cartas, dados o una ruleta.

Por su parte, Ese Pérez ya contaba con un lugar asegurado en la placa por decisión de Mariana Ochoa, mientras que Gema obtuvo la última inmunidad de la temporada, quedando exenta de recibir votos.

De esta manera, la lista oficial de nominados quedó conformada así:

Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Karina Torres

Memo Schutz

Mariana Ochoa

Por otro lado, dos habitantes que quedaron completamente salvados y avanzaron directamente a la semana 9 sin resultar nominados fueron Brianda Deyanara y Yahir.

Tras la revelación de la placa oficial, el público ya puede votar a través de los canales oficiales del programa para respaldar a sus favoritos.

¿Cuándo es la próxima eliminación de La Casa de los Famosos México?

La próxima gala de eliminación se llevará a cabo el domingo 20 de septiembre de 2026. La transmisión del evento se podrá seguir en vivo a través de Canal 5 y por la plataforma de streaming ViX+.