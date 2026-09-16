Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 16 de septiembre?

Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 9 de septiembre? Conoce quién gana hoy en Exatlón México el primer Juego por la Supervivencia (Exatlón México)

La competencia por la supervivencia vuelve a poner a los equipos rojo y azul frente a frente en Exatlón México. El episodio de este miércoles 16 de septiembre tiene como uno de sus principales atractivos la batalla que definirá qué equipo consigue la victoria y qué atleta queda en riesgo de enfrentar el duelo de eliminación del domingo.

Resultados Exatlón México 2026: ¿quién gana la Supervivencia de hoy?

En unos minutos te daremos a conocer los resultados de hoy...

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Antes de la competencia estelar, las mujeres de Exatlón México participarán por una medalla individual. Este reconocimiento tiene una función importante dentro de la dinámica del programa: quien la obtiene cuenta con una vida extra en caso de llegar al duelo de eliminación.

El episodio también mostrará a uno de los novatos del equipo rojo enfrentando un momento de frustración después de las derrotas recientes. De acuerdo con La Razón, el atleta romperá en llanto y recibirá el apoyo de sus compañeros.

Otra de las novedades anunciadas para el capítulo es la incorporación de dos nuevos refuerzos. La identidad de ambos no estaba confirmada en la información consultada, aunque se mencionó a Nataly Brito como uno de los nombres que sonaban entre los seguidores.

¿Quién gana la Supervivencia: rojos o azules?

La competencia enfrenta a los dos equipos del reality deportivo. En la previa del episodio, los aficionados señalaban al equipo azul como el posible ganador, principalmente por su racha de triunfos durante los días anteriores.

Sin embargo, en unos minutos conoceremos al equipo ganador de este 16 de septiembre..

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 16 de septiembre?

La transmisión podrás seguirla a través de Azteca Uno, en el sitio web oficial de TV Azteca y en la plataforma Disney+ a partir de las 6:30 pm, tiempo del centro de México.

Equipos y participantes de Exatlón México 2026

Equipo rojo

Zudikey Rodríguez Pato Araujo Aristeo Cázares Heliud Pulido Paco Franco Jerry Lizárraga Paulette Galardo Montse Mejía Karol Rojas Ella Bucio Emilio

Equipo azul