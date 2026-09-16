¿Quién fue el diseñador que hizo el vestido de la presidenta Claudia Sheinbaum? FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Este 15 de septiembre, la Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, en su segundo Grito de Independencia portó un vestido con flores de colores bordadas en la parte superior y una falta lisa color negro.

El atuendo estuvo a cargo de manos artesanas y comunidad muxe del taller de Biulú en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

¿Quién confeccionó el vestido de la presidenta Sheinbaum?

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de México, el vestido de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo a cargo de distintas personas.

El atuendo estuvo bordado por las artesanas Elvis Guerra, Dayari Ramírez, Reyna Montero y Lorena Martínez, del taller Biulú en Juchitán de Zaragoza.

El diseño es de Thelma Islas Laguna y Crystel Martínez Torres, representa el diálogo de la herencia artesanal y lo contemporáneo de la indumentaria mexicana.

Su confección la realizó Saúl Mosqueda, realizada especialmente para la celebración.

¿Qué significan las flores en el vestido?

Las flores transmiten la memoria familiar a través de sus horas de dedicación. Incorporan una técnica de gancho, donde cada puntada enlaza a la mujer de la actualidad con la mujer del pasado. Visibilizando a las mujeres que conservan y transmiten sus conocimientos.

Este trabajo recupera un antiguo diseño heredado de Petrona, abuela de Elvis, que forma parte de una memoria familiar.

¿Quién es Elvis Guerra?

Elvis Guerra es una poeta, traductora, activista y artesana muxe (persona nacida biológicamente con sexo masculino que sume vestimenta, roles y expresiones del género femenino).

Su trabajo se especializa en trajes, huipiles, camisa, entre otros. Mantiene un número de contacto en su perfil de Instagram.

Cuenta con 14.7 mil seguidores en su cuenta de Instagram @elvissguerra.

“Gracias Claudia Sheinbaum Pardo por haber elegido a bordadoras de Juchitan del taller de Biulú” compartió en una publicación en redes.

¿Quién es Saúl Mosqueda?

Saúl Mosqueda, es un diseñador de alta costura, con especialidad en bodas y eventos especiales.

Cuenta con 5,927 seguidores en su perfil de Instagram @saul_mosqueda_. Donde cuenta con un video de la elaboración e historia del atuendo.