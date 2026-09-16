Resultados Sorteo Magno 392: números ganadores de la Lotería Nacional hoy 16 de septiembre

Resultados oficiales Sorteo Magno 392 Foto: La Crónica

Este miércoles 16 de septiembre, mientras México celebra las Fiestas Patrias, la Lotería Nacional realiza una de sus emisiones especiales más esperadas del año: el Sorteo Magno 392, que en esta ocasión ofrece un Premio Mayor de 104 millones de pesos, repartido entre cuatro series.

De acuerdo con la Lotería Nacional, el Sorteo Magno 392 cuenta con 763 premios directos y una bolsa de más de 335 millones de pesos.

Resultados del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional hoy 16 de septiembre 2026

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores del Sorteo Magno 392 de este 16 de septiembre.

Lista de premios del Sorteo Magno 392

De acuerdo con la información oficial de Lotería Nacional, los principales premios por serie son:

Premio Mayor: 26 millones de pesos.

26 millones de pesos. Segundo premio: 3 millones de pesos.

3 millones de pesos. Tres premios: 1 millón 792 mil 700 pesos cada uno.

1 millón 792 mil 700 pesos cada uno. Cuatro premios: 500 mil pesos cada uno.

500 mil pesos cada uno. Cuatro premios: 225 mil pesos cada uno.

225 mil pesos cada uno. 20 premios: 100 mil pesos cada uno.

100 mil pesos cada uno. 20 premios: 60 mil pesos cada uno.

60 mil pesos cada uno. 40 premios: 40 mil pesos cada uno.

40 mil pesos cada uno. 30 premios: 20 mil pesos cada uno.

20 mil pesos cada uno. 30 premios: 16 mil pesos cada uno.

16 mil pesos cada uno. 30 premios: 14 mil pesos cada uno.

14 mil pesos cada uno. 580 premios: 10 mil pesos cada uno.

La Lotería Nacional también contempla premios por aproximación, terminaciones y reintegros, de acuerdo con las reglas específicas del sorteo.

¿A qué hora es la transmisión en vivo del Sorteo Magno 392 de Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Magno 392 del 16 de septiembre

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Magno 392 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Cuánto vale un cachito?

Un cachito del Sorteo Magno tiene un costo de 120 pesos .

del Sorteo Magno tiene un costo de . El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Magno es de 2 mil 400 pesos .

(20 cachitos) del Sorteo Magno es de . El costo de las tres series (60 cachitos) del Sorteo Magno es de 7 mil 200 pesos.

¿Cuánto puedo ganar con el Sorteo Magno?

En el Sorteo Magno 1 de cada 5 gana.

Si adquiriste las tres series del Sorteo Magno puedes ganar el total del premio mayor de 78 MILLONES DE PESOS .

series del Sorteo Magno . Si adquiriste dos Series del Sorteo Magno puedes ganar hasta 52 MILLONES DE PESOS .

del Sorteo Magno . Si adquiriste una serie del Sorteo Magno puedes ganar hasta 26 MILLONES DE PESOS .

del Sorteo Magno . Si adquiriste un Cachito del Sorteo Magno puedes ganar hasta 1 MILLÓN 300 MIL PESOS.

¿Cuánto dinero reparte el Sorteo Magno 392?

El Sorteo Magno 392 tiene una bolsa superior a 335 millones de pesos en premios, de acuerdo con la información difundida por la propia Lotería Nacional.

La emisión está compuesta por cuatro series y maneja un universo de 60 mil números, del 00001 al 60000. Además de los premios directos, existen mecanismos de premiación mediante aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Esto permite que un boleto pueda resultar beneficiado aunque no corresponda exactamente al Premio Mayor.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador: