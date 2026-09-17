Disney+ Playlist de Disney+: ¿Cómo funcionan las nuevas colecciones y cuáles estarán disponibles por Halloween? (X: @DisneyPlus)

La plataforma de streaming Disney+ ha implementado listas de reproducción seleccionadas a nivel mundial. Esta herramienta ofrece a los suscriptores una transmisión continua y aleatoria de los programas favoritos del público, organizadas por géneros, franquicias, personajes, estados de ánimo e incluso colecciones de temporada, como la sección especial de terror para el mes de Halloween.

¿Cómo funciona la nueva herramienta de playlist de Disney+?

Con esta opción, en lugar de elegir títulos de forma individual, los usuarios pueden seleccionar una lista de reproducción predefinida basada en sus franquicias o géneros preferidos.

La plataforma permite pausar, reproducir, saltar y rebobinar en cualquier momento, manteniendo los controles convencionales sobre un catálogo que incluye opciones variadas como:

Para toda la familia

Disney Jr.

Los Simpson

Bluey

Películas de Pixar

Mickey y sus amigos

Cars

Películas de Walt Disney Animation Studios

Disney Channel

Spider-Man

Iron Man

Comedia y entretenimiento

Modern Family

Bob’s Burgers

Family Guy

Animación para adultos

Comedia

Comedias románticas

Películas cómicas

Géneros y temáticas

Películas de princesas

Crímenes reales

Videoclips

Películas de acción y aventura

Música

Anime

Musicales

Thrillers

Reality

Misterio

Terror

Drama

Películas de ciencia ficción

Romance

Crimen

Documental

Hecho en Corea

Este enfoque facilita la navegación al ofrecer un tema predeterminado para ver de manera continua sin perder el control de la reproducción.

¿Qué listas llegarán a Disney+ por la temporada de Halloween?

Junto con el lanzamiento de las playlist, la plataforma incorporó colecciones inspiradas en las festividades del mes del terror y el suspenso.

Para esta temporada aterradora, Disney+ sumará un total de seis listas temáticas durante las próximas semanas: