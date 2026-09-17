Playlist de Disney+: ¿Cómo funcionan las nuevas colecciones y cuáles estarán disponibles por Halloween?

La plataforma de streaming Disney+ ha implementado listas de reproducción seleccionadas a nivel mundial. Esta herramienta ofrece a los suscriptores una transmisión continua y aleatoria de los programas favoritos del público, organizadas por géneros, franquicias, personajes, estados de ánimo e incluso colecciones de temporada, como la sección especial de terror para el mes de Halloween.
¿Cómo funciona la nueva herramienta de playlist de Disney+?
Con esta opción, en lugar de elegir títulos de forma individual, los usuarios pueden seleccionar una lista de reproducción predefinida basada en sus franquicias o géneros preferidos.
La plataforma permite pausar, reproducir, saltar y rebobinar en cualquier momento, manteniendo los controles convencionales sobre un catálogo que incluye opciones variadas como:
Para toda la familia
- Disney Jr.
- Los Simpson
- Bluey
- Películas de Pixar
- Mickey y sus amigos
- Cars
- Películas de Walt Disney Animation Studios
- Disney Channel
- Spider-Man
- Iron Man
Comedia y entretenimiento
- Modern Family
- Bob’s Burgers
- Family Guy
- Animación para adultos
- Comedia
- Comedias románticas
- Películas cómicas
Géneros y temáticas
- Películas de princesas
- Crímenes reales
- Videoclips
- Películas de acción y aventura
- Música
- Anime
- Musicales
- Thrillers
- Reality
- Misterio
- Terror
- Drama
- Películas de ciencia ficción
- Romance
- Crimen
- Documental
- Hecho en Corea
Este enfoque facilita la navegación al ofrecer un tema predeterminado para ver de manera continua sin perder el control de la reproducción.
¿Qué listas llegarán a Disney+ por la temporada de Halloween?
Junto con el lanzamiento de las playlist, la plataforma incorporó colecciones inspiradas en las festividades del mes del terror y el suspenso.
Para esta temporada aterradora, Disney+ sumará un total de seis listas temáticas durante las próximas semanas:
- Episodios de Halloween
- Películas de Halloween
- Nostalgia de Halloween
- Episodios de Huluween
- Películas de Huluween
- Los Simpson: Las casitas del terror