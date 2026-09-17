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Disney Plus estrena una función de playlist que permite la transmisión de contenido organizado por géneros, franquicias y temáticas de temporada

Playlist de Disney+: ¿Cómo funcionan las nuevas colecciones y cuáles estarán disponibles por Halloween?

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Disney+
Disney+ Playlist de Disney+: ¿Cómo funcionan las nuevas colecciones y cuáles estarán disponibles por Halloween? (X: @DisneyPlus)

La plataforma de streaming Disney+ ha implementado listas de reproducción seleccionadas a nivel mundial. Esta herramienta ofrece a los suscriptores una transmisión continua y aleatoria de los programas favoritos del público, organizadas por géneros, franquicias, personajes, estados de ánimo e incluso colecciones de temporada, como la sección especial de terror para el mes de Halloween.

¿Cómo funciona la nueva herramienta de playlist de Disney+?

Con esta opción, en lugar de elegir títulos de forma individual, los usuarios pueden seleccionar una lista de reproducción predefinida basada en sus franquicias o géneros preferidos.

La plataforma permite pausar, reproducir, saltar y rebobinar en cualquier momento, manteniendo los controles convencionales sobre un catálogo que incluye opciones variadas como:

Para toda la familia

  • Disney Jr.
  • Los Simpson
  • Bluey
  • Películas de Pixar
  • Mickey y sus amigos
  • Cars
  • Películas de Walt Disney Animation Studios
  • Disney Channel
  • Spider-Man
  • Iron Man

Comedia y entretenimiento

  • Modern Family
  • Bob’s Burgers
  • Family Guy
  • Animación para adultos
  • Comedia
  • Comedias románticas
  • Películas cómicas

Géneros y temáticas

  • Películas de princesas
  • Crímenes reales
  • Videoclips
  • Películas de acción y aventura
  • Música
  • Anime
  • Musicales
  • Thrillers
  • Reality
  • Misterio
  • Terror
  • Drama
  • Películas de ciencia ficción
  • Romance
  • Crimen
  • Documental
  • Hecho en Corea

Este enfoque facilita la navegación al ofrecer un tema predeterminado para ver de manera continua sin perder el control de la reproducción.

¿Qué listas llegarán a Disney+ por la temporada de Halloween?

Junto con el lanzamiento de las playlist, la plataforma incorporó colecciones inspiradas en las festividades del mes del terror y el suspenso.

Para esta temporada aterradora, Disney+ sumará un total de seis listas temáticas durante las próximas semanas:

  • Episodios de Halloween
  • Películas de Halloween
  • Nostalgia de Halloween
  • Episodios de Huluween
  • Películas de Huluween
  • Los Simpson: Las casitas del terror

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