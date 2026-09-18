Ofertas en La Comer: segundo producto a mitad de precio y descuentos hasta el 29 de septiembre

La Comer renovó sus promociones de septiembre con descuentos en alimentos, productos de limpieza, cuidado personal y artículos para el hogar.
Si tienes pendiente hacer el súper, estos días pueden ser una buena oportunidad para revisar qué productos necesitas y aprovechar las ofertas de La Comer. La cadena lanzó su folleto “Mejores Precios”, con promociones que estarán vigentes durante distintos periodos de septiembre, algunas hasta el 29 de septiembre de 2026.
Entre los principales atractivos aparece la dinámica de segundo producto a mitad de precio, además de bonificaciones en el Monedero Naranja y precios especiales en productos básicos.
¿Qué productos tienen el segundo a mitad de precio en La Comer?
La promoción aplica a diferentes categorías y marcas. Entre los productos incluidos hay pastas, aceite de oliva, frijoles, atún, cereales, avena, café, galletas, mermeladas, bebidas, botanas y artículos de limpieza.
Promociones: Compra uno y llévate el segundo a mitad de precio
- Todas las pastas para sopa y pastas finas (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Todos los aceites de oliva (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Frijoles enteros negros La Costeña 560 g
- Todos los crutones y empanizadores (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Variedad de tortillas Susalia
- Atún en agua pouch Dolores 180 g
- Todos los patés (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Verduras en conserva La Gitana
- Granos de elote dorado La Costeña 410 g
- Cereales y barras Quaker (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Galletas Sapori y Misura
- Mermeladas McCormick
- Avena en hojuela natural 1 Minuto o Granvita
- Cafés Illy
- Todo el café orgánico
- Chocolates de dulcería (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Dulces Sonric’s
- Caramelos Butter Toffees
- Variedad de gomita o cinta enchilada Sweet 142 g
- Crema de pistache al 30% Dubai Love 200 g
- Chongos zamoranos La Herradura 470 g o 910 g
- Bebidas de soya de abarrotes (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Jugos Juver
- Palomitas Candy Pop
- Agua mineral saborizada Freelife
- Cacahuates Nishikawa
- Refrescos Orangina
- Papas y palomitas Zumitam
- Refrescos ginger ale Schweppes
- Facilitador de planchado para ropa Planchytex 500 ml o 650 ml
- Detergente lavatrastes líquido limón Citrex 740 ml o 1.2 L
- Productos Harpic y Brasso
- Todos los limpiadores multiusos (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- Higiénicos Regio (vigencia del 18 al 21 de septiembre de 2026)
- Detergente líquido Carisma, Roma, Foca y Blanca Nieves
- Suavizantes Ensueño
- Todas las fragancias
- Todos los artículos para viaje mini portables de perfumería
- Gel para cabello Árbol Verde
- Shampoos, acondicionadores y cremas para peinar Sedal
- Todos los jabones de tocador en barra
- Bicarbonato Farmacom
- Analgésicos Farmacom
Bonificaciones en Monedero Naranja
- $10 por cada $50 de compra en salsas Tabasco
- $10 por cada $50 de compra en todas las aceitunas y alcaparras (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $10 por cada $50 de compra en mostazas French’s
- $10 por cada $50 de compra en aceite vegetal Ave 850 ml
- $10 por cada $50 de compra en todos los aderezos (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $10 por cada $50 de compra en todos los productos orgánicos (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $10 por cada $50 de compra en toda la cátsup (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $10 por cada $50 de compra en barras de cereal Fiber One
- $10 por cada $50 de compra en todo el café soluble (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $10 por cada $50 de compra en cereales Corn Pops
- $10 por cada $50 de compra en todas las gomitas (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $10 por cada $50 de compra en tés La Pastora
- $10 por cada $50 de compra en todos los concentrados de bebidas en polvo (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $10 por cada $50 de compra en todos los blanqueadores (vigencia del 18 al 24 de septiembre de 2026)
- $30 por cada $100 de compra en productos de higiene bucal
- $30 por cada $100 de compra en todos los accesorios de higiene personal para baño (esponjas, guantes o telas)
- $30 por cada $100 de compra en cintas kinesiológicas, parches, telas, cintas, venditas adhesivas y vendas Farmacom
Abarrotes y Despensa
- Caldo de pollo Knorr 12 cubos (132 g): $22.00
- Frijol pinto Gran Cosecha 900 g: $33.50
- Arroz súper extra grueso Bueno 900 g: $27.90
- Sustituto de crema en polvo Lautrec 300 g: $39.90
Carnes y Pescados
- Pollo entero selecto: $35.90 el kilo
- Fajita de centro de res: $259.70 el kilo
- Carne molida mixta: $149.70 el kilo
- Filete de basa: $139.00 el kilo
- Camarón fresco con cabeza: $329.00 el kilo
- Camarón coctelero grande: $149.00 el kilo
- Almeja chirla: $25.00 el kilo
Limpieza y Cuidado del Hogar
- Cera líquida Nugget 60 ml: $22.90
- Jergas de limpieza Golden Hills: Desde $28.00
- Guantes satinados o afelpados Golden Hills: $23.80
- Cepillos multiusos Golden Hills: Desde $23.50
Línea Ke! Precio
- Sopa para pasta Ke! Precio 200 g: $5.90 c/u
- Aceite vegetal Ke! Precio 850 ml: $30.50
- Arroz súper extra Ke! Precio 900 g: $16.90
- Lenteja Ke! Precio 500 g: $19.40
- Frijol pinto Ke! Precio 900 g: $29.60
- Harina para hot cakes Ke! Precio 800 g: $22.50
- Duraznos en almíbar en mitades Ke! Precio 820 g: $45.90
- Cajeta quemada Ke! Precio 250 g: $41.50
- Café soluble regular Ke! Precio 50 g: $21.50
- Café soluble regular Ke! Precio 100 g: $42.50
- Café soluble mezclado Ke! Precio 50 g: $17.50
- Café soluble mezclado Ke! Precio 100 g: $32.90
- Papel higiénico Ke! Precio 200 hojas dobles (32 piezas): $115.90
- Papel higiénico Ke! Precio 220 hojas dobles (4 piezas): $15.90
- Servilletas Ke! Precio (400 piezas): $27.50
- Toalla de papel Ke! Precio 50 hojas dobles (3 piezas): $29.90
- Bolsa para basura grande Ke! Precio (12 piezas): $34.50
- Bolsa para basura jumbo Ke! Precio (8 piezas): $30.50
- Papel aluminio Ke! Precio (15.2 m x 30 cm): $42.90
- Película plástica adherible Ke! Precio (50 m x 29 cm): $47.90
- Detergente lavatrastes líquido Ke! Precio 750 ml: $25.90 c/u
- Velas de emergencia con pabilo ecológico Ke! Precio (14 piezas): $91.90
- Pastilla sanitaria dentro de tanque azul Ke! Precio (2 pack de 48 g): $25.40
- Pastilla sanitaria en canastilla Ke! Precio 35 g: $16.50
- Limpiador de vidrios repuesto Ke! Precio 1 L: $33.90
- Limpiador desengrasante concentrado aceite de naranja repuesto Ke! Precio 1 L: $47.90
- Limpiador antigrasa limón repuesto Ke! Precio 1 L: $47.90
- Limpiadores multiusos Ke! Precio 5 L: $64.50 c/u
- Blanqueador Ke! Precio 2 L: $19.90
- Estopa blanca industrial 72 Ke! Precio 250 g: $39.00
- Paño para auto Ke! Precio 45x35 cm (3 piezas): $48.00
- Pintura vinílica para exteriores blanca, azul celeste o salmón Ke! Precio 18 L: $598.00
- Sellador para pintura Ke! Precio 3.8 L: $315.00
- Impermeabilizante rojo Ke! Precio 19 L (acrílico elastomérico 3 años): $958.00
Temporada: Halloween, Día de Muertos y Harvest
- Corona decorativa gnomo: $499.00
- Galletero de cerámica fantasma (17.5x13.5x20 cm): $288.00
- Plato o taza de cerámica fantasma: $134.00
- Cojín decorativo fantasma brujita o con calabaza: $334.00 c/u
- Toallas de manos Halloween: $198.00
- Figura decorativa muñeco calabaza, esqueleto o gato negro: $148.00
- Dispensadores de jabón Halloween: $258.00
- Charola de melamina temática Halloween: $138.00
- Tazón de melamina temática Halloween: $68.00
- Plato trinche de melamina temática Halloween: $108.00
- Plato para ensalada de melamina temática Halloween: $68.00
- Ensaladera de melamina temática Halloween: $128.00
- Tazones botaneros de melamina temática Halloween (2 piezas): $118.00
- Peluche oso con sombrero Plush Toys o T&A Home: $254.00
- Variedad de peluche T&A Home: $174.00 c/u
- Portavasos de fieltro telaraña o calabaza (4 piezas): $68.00
- Manteles individuales de fieltro telaraña o calabaza (4 piezas): $208.00
- Figura decorativa altar de muertos: $398.00
- Portavela calavera morada o naranja: $138.00
- Figura decorativa calaveras: $318.00
- Figura decorativa mascotas Día de Muertos: $298.00
- Cojín decorativo perrito o gato Día de Muertos: $248.00
- Figura decorativa esqueletos: $298.00
- Figura decorativa músicos Día de Muertos: $348.00
- Figura decorativa bola de nieve calavera: $348.00
- Charola de melamina Día de Muertos: $138.00
- Tazón de melamina Día de Muertos: $68.00
- Plato trinche de melamina Día de Muertos: $108.00
- Plato para ensalada de melamina Día de Muertos: $68.00
- Ensaladera de melamina Día de Muertos: $128.00
- Tazones botaneros de melamina Día de Muertos (2 piezas): $118.00
- Corona decorativa espantapájaros Harvest: $384.00
- Colgante decorativo espantapájaros: $394.00 c/u
- Figura decorativa espantapájaros niña o niño: $328.00
- Figura decorativa calabaza naranja o blanca: $298.00
- Cojín decorativo calabaza Snoopy: $398.00
- Dispensador de jabón Snoopy: $314.00
- Toalla pullman Snoopy: $198.00
- Set de secadores Snoopy: $148.00
- Frazada Snoopy: $348.00
- Charola de melamina Colección Harvest: $138.00
- Tazón de melamina Colección Harvest: $68.00
- Plato trinche de melamina Colección Harvest: $108.00
- Plato para ensalada de melamina Colección Harvest: $68.00
- Ensaladera de melamina Colección Harvest: $128.00
- Tazones botaneros de melamina Colección Harvest (2 piezas): $118.00
- Variedad de copas o vasos de acrílico: Desde $84.00
- Vajilla de porcelana Soft Pumpkin (12 piezas): $998.00
- Manteles individuales calabaza (4 piezas): $208.00
- Plato base: $68.00
- Contenedor de cerámica calabaza Soft Pumpkin: $148.00
- Salero y pimentero de cerámica calabazas Soft Pumpkin (2 piezas): $198.00
- Vajilla de porcelana Thankfulness (12 piezas): $998.00
- Manteles individuales hoja (4 piezas): $208.00
- Florero de cerámica Thankfulness: $288.00
- Plato de cerámica hoja Thankfulness: Desde $168.00
- Contenedor de vidrio calabaza Thankfulness: Desde $318.00
- Copa de vidrio Thankfulness 270 ml: $118.00
- Vaso de vidrio Thankfulness 660 ml: $82.00
Avances Navideños y Textil
- Corona decorativa manzanas Wine Cherry: $868.00
- Corona decorativa nevada Frosty Crystal: $904.00
- Corona decorativa cencerro Cabin Dreams: $914.00
- Figura decorativa gnomo rayas extensible Wine Cherry: $398.00
- Figura decorativa gnomo rayas con luz Wine Cherry: $254.00
- Figura decorativa gnomo o gnomita extensible plata con luz Frosty Crystal: $264.00
- Figura decorativa gnomo cuadros rojos o verdes extensible con luz Cabin Dreams: $289.00
- Bota decorativa navideña cuadros negros Wine Cherry: $158.00
- Bota decorativa navideña cuadros Cabin Dreams: $158.00
- Bota decorativa navideña beige Frosty Crystal: $158.00
- Pie de pino cuadros negros Wine Cherry: $488.00
- Pie de pino cuadros Cabin Dreams: $488.00
- Pie de pino beige Frosty Crystal: $488.00
- Frazadas para cuna Koala: $148.00
- Mamelucos y maxisudaderas para bebé Koala: Desde $348.00
- Pijamas para bebé Koala (2 piezas): Desde $338.00
- Suéter infantil Harry Potter: $448.00
- Térmicos para bebé Mi Invierno: Desde $248.00
- Calcetería invernal para dama o caballero: Desde $59.00
- Suéter para adulto Harry Potter y Snoopy: $548.00
- Pijamas de licencia para dama: $428.00
- Pijamas para dama Simonetta: Desde $498.00
La línea Ke! Precio también tiene opciones económicas
Otra alternativa para comparar precios es la línea Ke! Precio, que incluye productos básicos como sopa para pasta desde $5.90, arroz de 900 gramos a $16.90, lentejas de 500 gramos a $19.40 y frijol pinto de 900 gramos a $29.60.
También hay artículos para limpieza y el hogar, como detergente lavatrastes, papel higiénico, servilletas, bolsas para basura, blanqueador y limpiadores multiusos.
Las promociones pueden encontrarse tanto en sucursales de La Comer como en su tienda en línea, aunque es importante considerar la vigencia específica de cada oferta antes de comprar.