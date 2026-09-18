Jamaica y arándano se encuentran en una propuesta inspirada en las aguas frescas mexicanas

Bacardí Jamaiquita La mexicanidad de este nuevo sabor también cobra vida en su botella icónica. (Bacardí)

La jamaica forma parte del día a día de los mexicanos. Está presente en mercados, fondas, juguerías y mesas de todo el país, siendo uno de los sabores más emblemáticos de las aguas frescas. Inspirada en este tradicional sabor, llega Bacardí Jamaiquita.

¿Cómo es la nueva botella de Bacardí Jamaiquita?

Bacardí Jamaiquita es una nueva expresión que nace de uno de los sabores favoritos de México: la jamaica, y lo combina con la dulzura del arándano para crear una mezcla inesperada, intensa y refrescante.

El propio nombre retoma una costumbre muy mexicana: convertir en diminutivo aquello que sentimos cercano. Una cuba se convierte en cubita, un taco en taquito y, con Bacardí, la jamaica se convierte en Bacardí Jamaiquita. Un nombre que refleja el carácter cercano y mexicano detrás de esta nueva propuesta.

“Con Bacardí Jamaiquita quisimos capturar algo muy mexicano: ese momento en que la conversación se alarga, aparece el antojo y compartir algo fresco se vuelve parte natural de la reunión. Es una propuesta hecha en México, inspirada en su cultura y pensada para nuevas formas de convivencia”, declaró Daniel Aliaga, vicepresidente de Bacardí para Latinoamérica y el Caribe.

México, desde el sabor hasta la botella

La mexicanidad de este nuevo sabor también cobra vida en su botella. Su identidad visual retoma colores vibrantes, ilustraciones hechas a mano y tipografías que rinden homenaje a los rótulos tradicionales de mercados y juguerías, reinterpretados a través de los códigos de Bacardí, el ron #1 de México¹.

Elaborado con ingredientes de origen natural, Bacardí Jamaiquita lleva esa inspiración local desde el sabor hasta cada elemento de su identidad.

Del agua fresca al vitrolero de BACARDÍ Jamaiquita

Las aguas frescas también inspiran la forma de disfrutar Bacardí Jamaiquita. Por ello, el tradicional vitrolero se convierte en la forma ideal de preparar este nuevo sabor para compartir entre amigos, retomando una costumbre profundamente arraigada en la mesa de los mexicanos.

Receta: Vitrolero BACARDÍ Jamaiquita, 6 litros*

2 botellas de BACARDÍ Jamaiquita

3 litros de agua de jamaica

1 litro de agua mineral

Jugo de limón al gusto

Hierbabuena para decorar

*Rinde hasta 12 porciones.

Con esta incorporación, Bacardí continúa ampliando su propuesta de sabores en el país con una innovación creada desde México, que toma un sabor profundamente familiar y lo lleva a una combinación inesperada.

Bacardí Jamaiquita estará disponible en tiendas de autoservicios, sitios de ecommerce y tiendas de conveniencia a partir del 1 de septiembre.