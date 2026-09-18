¿Encontraron a Nefertiti? Nuevo estudio sugiere que sus restos estarían en la tumba de Tutankamón

La tumba de Nefertiti ha sido una de las grandes incógnitas de los egiptólogos y estudios publicados el 17 de septiembre de 2026 han indicado que podría estar en la tumba de Tutankamón, aunque se tendría que confirmar con otros estudios.

En la presentación del ‘Informe Ocasional 8 del Proyecto de las Tumbas Reales de Amarna’, de la revista internacional ‘Nature’, se ha publicado un nuevo estudio geofísico que respalda la hipótesis de la existencia de cámaras ocultas en la Tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes.

El cuerpo de Nefertiti nunca ha sido encontrado; sin embargo, el egiptólogo Nicholas Reeves, en 2015, propuso que podría estar oculta en cámaras sin explorar más allá de la tumba de Tutankamón.

¿Encontraron la tumba de Nefertiti? La evidencia que apunta a la tumba de Tutankamón

Desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón (a la que los arqueólogos se refieren como KV 62), despertó gran interés debido a dos razones: lo bien conservada que estaba la tumba y que arquitectónicamente no estaba construida como las demás, puesto que era más pequeña.

Nicholas Reeves propuso la hipótesis de que la tumba fue construida originalmente para otro gobernador inmediatamente precedente a Tutankamón, es decir, Nefertiti.

Análisis hechos con georradar apuntan a que sí hay cámaras ocultas en la tumba del faraón; sin embargo, a pesar de que los investigadores esperaban que estuvieran vacías, se encontraron con escombros (los cuales pudieron haber sido puestos ahí a propósito en la antigüedad).

Estos escombros hicieron que en investigaciones pasadas el georradar diera resultados negativos, pero con la nueva tecnología y las distintas hipótesis se apunta a que detrás de los escombros –que en realidad serían pasadizos que conectan a cuartos ocultos con la tumba de Tutankamón– se podrían encontrar las cámaras con la tumba de Nefertiti.

La hipótesis científica: ¿Por qué Nefertiti fue sepultada en la tumba del faraón niño?

Howard Carter, quien descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, explicó que el monumento estaba orientado a la izquierda, por lo que coincidía con las características arquitectónicas de una cámara funeraria real de la XVIII Dinastía, es decir, fue construida para un gobernador predecesor de Tutankamón.

Es por eso que el egiptólogo Nicholas Reeves sostiene que la parte frontal de KV 62 fue acondicionada para albergar la tumba de Tutankamón ante su prematura muerte, por lo que la cámara funeraria de Nefertiti quedó escondida por las nuevas divisiones.

¿Qué falta para confirmar oficialmente el descubrimiento de la momia de Nefertiti?

Para confirmar la existencia de estas cámaras ocultas, los arqueólogos tendrían que abrir físicamente las paredes de KV 62, para inspeccionar el interior con una pequeña cámara y, en caso de que la hipótesis de espacios ocultos sea confirmada, se harían mayores pruebas para determinar si se trata de la tumba de Nefertiti.

Actualmente, los investigadores esperan la aprobación del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, la cual se espera que ocurra a finales de este año.