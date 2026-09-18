Ofertas Soriana Híper del 18 al 24 de septiembre 2026: estos son los descuentos

Si tienes pendiente surtir la despensa o comprar algunos productos para la casa, esta semana puede ser un buen momento para revisar el carrito antes de pagar. Soriana Híper mantiene del 18 al 24 de septiembre de 2026 una serie de promociones que abarcan desde alimentos básicos hasta productos de limpieza, artículos para mascotas y algunos electrónicos.
El folleto de la cadena incluye esquemas como 3x2, 4x2 y 4x3, además de descuentos directos y promociones especiales con Puntos Soriana YA. Hay opciones para diferentes presupuestos, aunque varias ofertas tienen condiciones o vigencias específicas.
Ofertas de Soriana en despensa y alimentos
Abarrotes y Despensa
- Aceite comestible Precíssimo 850 ml: A solo $31.50
- Arroz super extra Valley Foods 1 kg: A solo $18.00
- Leche UHT entera, deslactosada o deslactosada light Valley Foods (6 pack de 1 L): A solo $149.90
- Pastas al bronce Valley Foods 400 g: A solo $19.90 cada una
- Frijol pinto Valley Foods 1 kg: A solo $22.90
- Aderezos para ensalada Valley Foods 473 g: A solo $44.90 cada uno
- Elote en grano Valley Foods 220 g: A solo $9.90
- Sustituto de crema para café Valley Foods 1 kg: A solo $104.90
- Sopa instantánea Valley Foods en vaso 64 g: A solo $12.90 cada una
- Café liofilizado Valley Foods 180 g: A solo $135.00
- Cereales Valley Foods 450 g a 650 g: A solo $44.50 cada uno
- Aceite comestible de soya Valley Foods 800 ml: A solo $32.50
- Aceite de oliva extra virgen Carbonell 750 ml: De $212.00 a $189.00
- Frijol negro Verde Valle 900 g: De $42.00 a $34.90
- Elote en grano Herdez 220 g: De $14.00 a $11.50
- Puré de tomate natural Del Fuerte 259 g: De $11.00 a $9.90
- Pan Bimbo hot dog Medias Noches (8 pack, 340 g): De $53.00 a $42.90
- Consomé Knorr Suiza pollo 12 cubos: De $31.00 a 2 por $40.00
- Mayonesa McCormick con jugo de limones 507 g: De $72.90 a $55.00
- Café Nescafé clásico 200 g + café Decaf 40 g: A solo $159.00
- Café puro tostado y molido Mexicano 908 g: De $289.00 a $239.90
- Café Legal clásico 180 g: De $95.00 a $77.90
- Galletas Saladitas Gamesa 330 g: De $56.50 a $40.00
- Galleta Rocko Marinela 44 g: A solo $5.00
- Paquete Ahorres: Compra 3 latas de atún Dolores en agua o aceite (140 g) y llévate GRATIS 1 arroz Verde Valle (750 g)
Refrigerados, Lácteos y Carnes Frías
- Crema ácida pro Alpura + proteína 426 ml: A solo $45.00
- Mix frutos del bosque Valley Foods Fresh 500 g: A solo $79.90
- Waffles Valley Foods 310 g: A solo $74.90 cada uno
- Papa corte delgado, recto o rizado Valley Foods Fresh 1 kg: A solo $64.90 cada una
- Queso panela rebanado reducido en grasa Zwan 300 g: De $89.00 a $74.90
- Queso manchego rallado Zwan 250 g: De $94.00 a $69.90
- Helados Valley Foods Fresh 946 ml: A solo $99.90 cada uno
- Queso fresco Zwan 360 g: De $75.00 a $62.90
- Queso manchego rebanadas Zwan 400 g: De $134.00 a $89.90
- Queso gouda, mozzarella, manchego o americano fundido rebanado Fud 140 g: De $37.00 a $28.90 cada uno
- Jamón Virginia de pavo Zwan 350 g: De $80.00 a $67.90
- Queso panela reducido Zwan 400 g: De $109.00 a $85.90
- Jamón Virginia de pavo Kir 250 g: De $58.00 a $46.90
- Salchicha hot dog pavo Zwan 500 g: De $63.00 a $42.90
- Salchicha para asar con tocino Kir 800 g: De $78.00 a $67.00
- Pechuga de pavo Zwan 400 g: A solo $132.90
- Pechuga de pavo San Rafael Balance 250 g: De $126.00 a $89.90
- Jamón real de pierna sándwich San Rafael 250 g: De $67.00 a $59.90
- Chorizo casero Kir 200 g: De $26.00 a $17.90 cada uno
- Alitas Bachoco 700 g: De $239.00 a $167.90
- Gelatinas minis D’Gari 800 g (20 pack): De $49.90 a $39.90
- Yoghurt bebible fresa o mixto Yoplait (6 pack, 1.32 kg): De $68.00 a $55.90 cada paquete
- Yoghurt batido griego natural sin azúcar Lala 900 g: De $102.00 a $88.00
- Helados básicos Holanda 1.89 L: A solo $99.00 cada uno
Bebidas, Vinos, Licores y Botanas
- Agua natural Valley Foods (28 pack de 500 ml): A solo $91.90
- Bebida Powerade 1 L: De $34.00 a $26.90 cada una
- Bebida Powerade Zero 1 L: A solo $20.00 cada una
- Tostada maíz amarilla Valley Foods 300 g: A solo $31.90
- Papas Valley Foods 160 g a 240 g: A solo 2 por $79.90
- Té Fuze Tea 600 ml: De $23.00 a $18.00 cada uno
- Refresco Coca-Cola 2.75 L (solo Valle de México): De $51.50 a $46.90
- Botanas Ruffles sal o queso 120 g, Sabritas sal o adobadas 105 g: De $42.00 a $35.90 cada una
- Totopo triangular Del Hogar 280 g: De $32.50 a $25.90
- Combo botana + cerveza: 1 gomitas Valley Foods + 1 cerveza Vicky 473 ml por solo $35.00
- Jugo Clamato 946 ml: De $52.00 a $41.90 cada uno
- Jugos Del Valle 1 L: De $29.00 a 2 por $47.90
- Jugos Jumex 200 ml: De $9.50 a 4 por $29.90
- Cerveza Royal Dutch 500 ml: De $15.00 a $12.90
- Cerveza Royal Dutch 250 ml: A solo $10.00
- Todos los barriles de cerveza: De $399.00 a $299.90 cada uno
- Vino espumoso Gavioli Lambrusco Emilia 750 ml, vino tinto Tolten Carmen Cabernet Sauvignon 750 ml o Merlot 750 ml: A solo $99.00 cada uno
- 30% de descuento en vinos y licores de las marcas Johnnie Walker, Riunite, 1800, Las Moras, Smirnoff, El Destilador y El Jimador
- Paquete Ahorres: Compra 2 refrescos Coca-Cola o Fresca (3 L) y llévate GRATIS 1 tostada original Charras roja o amarilla (280 g)
- Paquete Ahorres: Compra 1 botella Chivas Regal o The Glenlivet y llévate GRATIS 4 six pack de cerveza Modelo Especial en lata
Hogar, Limpieza y Mascotas
- Lavatrastes líquido Limón Axion 1.4 L: De $90.50 a $69.90
- Jabón en barra Zote rosa o blanco 400 g: De $28.00 a $23.90 cada uno
- Detergente líquido Mas ropa color 4.65 L: De $208.50 a $164.90
- Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos, 234 hojas dobles): De $94.50 a $69.00
- Esponjas termoreactivas Quality Day (2 piezas): A solo 2 por $40.00
- Toalla papel Absortec Quality Day (240 hojas dobles): A solo $19.90
- Papel aluminio Valley Foods (10 m): A solo $45.00
- Bolsa para basura mediana gris (14 piezas) o chica (20 piezas) Quality Day: A solo 2 por $28.00
- Bolsa para basura mediana (17 piezas) o grande (12 piezas) gris con jareta Quality Day: A solo 2 por $48.00
- Papel higiénico Quality Day (30+10 rollos, 250 hojas dobles): A solo $189.90
- Limpiador Fabuloso 2 L: De $60.00 a $52.90 cada uno
- Fibra esponja Scotch-Brite grande (2 piezas): De $72.00 a $59.90
- Insecticida Baygon Total en aerosol 400 ml: De $60.50 a $49.90
- Limpiador Pinol 1 L: De $34.00 a $26.90
- Blanqueador Clorox regular 3.8 L: De $55.00 a $44.90
- Papel higiénico Regio Luxury Almond (18 rollos, 205 hojas dobles): De $211.00 a $114.90
- Papel higiénico Pétalo Rendimax (9+3 rollos, 415 hojas dobles): De $142.00 a $99.00
- Servilleta Pétalo 420 piezas: De $65.00 a $46.90
- Servilleta ultra blanca Elite 420 piezas: De $53.50 a $46.90
- Detergente líquido Foca 1 L: De $41.90 a $34.90
- Detergente en polvo biológico Foca 1 kg: De $48.00 a $38.90
- Suavizante Suavitel 3 L: De $100.00 a $83.90 cada uno
- Alimento seco para gato Whiskas 1.5 kg: De $120.00 a $109.90 cada uno
- Alimento seco para perro adulto Pedigree 13+2 kg: De $679.00 a $589.00
- Alimento seco para perro Mainstay 20 kg: De $679.00 a $529.00
- Alimento seco para perro Dog Chow 4 kg: De $258.00 a $224.90 cada uno
- Alimento húmedo en pouch para perro Pedigree 85 g: De $11.50 a 7 por $65.90
- Alimento húmedo en pouch para gato Whiskas 85 g: De $11.50 a 7 por $65.90
- Arena para gato con esferas Trainer’s Choice 5 kg: A solo $63.90
- Tapete entrenador Trainer’s Choice 30 piezas: A solo $119.90
- Alimento seco para perro Pedigree 4 kg: De $249.00 a $214.90 cada uno
Cuidado Personal, Farmacia y Bebés
- Crema dental Max Fresh Colgate 2x80 ml: De $57.00 a $45.90
- Desodorantes en aerosol Rexona regulares 90 g: De $84.00 a 2 por $115.00
- Desodorantes en barra Old Spice 85 g: De $70.00 a 2 por $125.00
- Tintes Nutrisse: De $105.00 a 2 por $109.00
- Jabón líquido para manos Day Care 2 L: A solo $64.90 cada uno
- Shampoo o acondicionador Sedal 620 ml: De $90.00 a 2 por $130.00
- Shampoo Head & Shoulders suave y manejable o romero anti-caída (650+180 ml): De $210.70 a $119.90 cada uno
- Pantiprotector delicate largo Saba 100 piezas: De $102.00 a $79.90
- Crema corporal Lubriderm reparación 400 ml: De $140.00 a 2 por $140.00
- Compra 1 y llévate el segundo al 70% de descuento en línea facial ácido hialurónico L’Oréal
- 30% de descuento en toda la perfumería de bebé Ricitos de Oro, Johnson’s Baby, Mustela, The Honeykeeper y Huggies
- Pañal Kiddies antifugas etapas 4 a 7 (40 piezas): De $175.00 a $159.90 cada paquete
- Pañal Huggies UltraConfort etapas 4 a 6 (60 piezas): A solo $399.00 cada paquete
- 4x3 en papilla en pouch Gerber etapa 3 (110 g)
- Fórmula Nan etapa 3 Optimalpro (1500 + 300 g): De $419.00 a $329.90
- Antiácido Alka-Seltzer (12 tabletas efervescentes): De $53.00 a $42.00
- Flanax 550 mg (12 tabletas): De $267.00 a $189.90
- Redoxon AOX 1000/10 mg (10 tabletas efervescentes): De $179.00 a $139.00
- Bebida Gatorlyte 591 ml: De $24.00 a 2 por $34.90
- Lotrimin prevent ultra spray 150 ml: De $99.00 a $79.00
- Desenfriol D 500 mg (12 tabletas): De $43.00 a $33.00
- Tabcin active pods (12 cápsulas): De $99.00 a $74.00
- Sildenafil 100 mg (8 tabletas): De $259.00 a $179.00
- Suero oral Nodrim 500 ml: A solo $17.90 cada uno
- Toallitas Baby Essentials (100 piezas): A solo $34.90 cada una
- Pañal Baby Essentials recién nacido a etapa 7 (22 a 44 piezas): A solo $149.90 cada paquete
Electrónica, Línea Blanca y Enseres
- Pantalla LG 60″ UHD AI ThinQ 4K Smart TV WebOS (MOD. 60UA7500PSA): De $11,990.00 a $7,490.00 (o 18 MSI de $416.11, regala 936 puntos)
- Pantalla VIOS 43″ Smart TV FHD Android (MOD. VI-43T232): De $5,799.00 a $3,590.00 (o 18 MSI de $199.44, regala 449 puntos)
- Pantalla JVC 32″ Roku Smart TV Frameless: De $3,990.00 a $2,690.00 (o 18 MSI de $149.44, regala 336 puntos)
- Lavadora automática Whirlpool 19 kg (Mod. 8MWTW1934MJM): De $13,290.00 a $9,990.00 (o 18 MSI de $555.00, regala 1,249 puntos)
- Refrigerador automático 15p³ Inverter Midea (Mod. MDRT580MTM46D): De $14,990.00 a $10,490.00 (o 18 MSI de $582.78, regala 1,311 puntos)
- Refrigerador duplex 20p³ Oster (Mod. OS-SBSS2002EVDI): De $18,990.00 a $16,490.00 (o 18 MSI de $916.11, regala 2,061 puntos)
- Bafle Vios 15″ Mod. VS-15: A solo $1,490.00 (o 18 MSI de $82.78, regala 186 puntos)
- Microondas Oster 0.7p³: De $1,890.00 a $1,490.00 (regala 186 puntos)
- Tablet 8.7″ Samsung Galaxy A11 gris (128 GB, 8 GB RAM): De $3,799.00 a $2,990.00 (o 18 MSI de $166.11, regala 374 puntos)
- Impresora inalámbrica Wi-Fi Epson EcoTank Mod. L1250: De $3,590.00 a $2,990.00 (o 18 MSI de $166.11, regala 374 puntos)
- Laptop VIOS 14″ (256 GB SSD, 8 GB RAM): A solo $3,990.00 (o 18 MSI de $221.67, regala 499 puntos)
- Tablet Vios 10.1″ (64 GB a 128 GB, 4 GB RAM): De $2,490.00 a $1,490.00 (regala 186 puntos)
- Celular Samsung Galaxy A17 6.7″ (128 GB, 4 GB RAM): De $4,499.00 a $2,990.00 (o 18 MSI de $166.11, regala 374 puntos)
- 20% de cashback en dinero electrónico en línea blanca y aires/calefactores a meses sin intereses con Falabella
- Juego de tazones de porcelana Gibson 19 (2 piezas): A solo $199.00 cada uno
- Tazón de melamina madera Gibson: A solo $39.00
- Plato postre de melamina madera Gibson: A solo $49.00
- Plato trinche de melamina madera Gibson: A solo $59.00
- Set de 5 cajas almacenadoras 6 L Home Style Design: A solo $199.00
- 3x2 en toda la calcetería para toda la familia (excepto bebés y New Wave, vigencia al 23 de septiembre)
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Halloween y Día de Muertos
- Inflable calabaza rosa (76 cm): A solo $399.00
- Letrero de MDF Hey Boo (23 cm) o Letrero caldero rosa: A solo $169.00 cada uno
- Bolsa para dulces: A solo $69.00 cada una
- Fantasma Boo decorativo (16 cm), Letrero decorativo calabaza (23 cm), calavera decorativa rosa o naranja o fantasma rosa glitter: A solo $199.00 cada uno
- Fantasmas de poliresina (14 cm) con luz LED, decorativo disco o decorativo rosa: A solo $299.00 cada uno
- Calaveras decorativas de cerámica o calabaza de vidrio rosa iluminada: A solo $499.00 cada una
- Malvavisco tricolor Guandy (75 g): A solo $10.00
- Malvavisco Bubulubu mini (15 piezas): De $78.00 a $62.90
- Chocolate Hershey’s mini surtido (251 g): De $121.00 a $93.50
- Gomitas Mancha-T (110 g): De $29.00 a $22.90
- Portarretratos de MDF decorado: A solo $99.00 cada uno
- Cruz decorativa Día de Muertos: A solo $149.00 cada una
- Figura decorativa catrín o catrina de MDF: A solo $299.00 cada una
- Calavera decorativa Día de Muertos, figura perro o gato de MDF, manos de esqueleto neón o colgante decorativo: A solo $199.00 cada uno
- Veladora de plástico Día de Muertos Precíssimo: A solo $14.90 cada una
- Veladora vaso Limonero negra o naranja: A solo $29.90 cada una
- Pan de muerto relleno individual (dulce de leche, Hershey’s, Bubulubu, mazapán, Oreo, Panditas, M&M’s, arroz con leche): A solo $30.90 cada uno
Ofertas con Puntos Soriana YA
- Papel higiénico Pétalo ultra jumbo (16 rollos, 234 hojas dobles): $53.50 con 100 puntos
- Harina para Hot Cakes tradicionales Gamesa (630 g): De $33.00 a $20.00 con 50 puntos
- Galletas Marías Gamesa (510 g): De $60.00 a $36.90 con 50 puntos
- Cereal Froot Loops (380 g) o Corn Pops (450 g) Kellogg’s: A solo $9.90 con 100 puntos cada uno
- Atún en agua o aceite Tuny (140 g): De $24.00 a $10.90 con 60 puntos cada uno
- Azúcar estándar Precíssimo (900 g): De $24.00 a $9.90 con 100 puntos
- Tequila Cabrito reposado (750 ml + 250 ml): A solo $129.90 con 100 puntos
- Té Fuze Tea (600 ml): $10.90 con 50 puntos
- Lavatrastes líquido Salvo Limón (900 ml): $36.90 con 50 puntos
- Servitoalla jumbo Pétalo (1 rollo, 230 hojas): $18.00 con 50 puntos
- Jabón Dove (4 pack de 90 g): De $99.00 a $74.00 con 100 puntos
- Pañal KleenBebé Suavelastic etapas 4 a 6 (60 piezas): A solo $250.00 con 200 puntos cada paquete
- Paleta Payaso (45 g): De $20.00 a $10.00 con 30 puntos
¿Hasta cuándo estarán las ofertas de Soriana?
La campaña general de ofertas Soriana Híper estará vigente hasta el 24 de septiembre de 2026, aunque algunas promociones tienen fechas de término distintas.
Por eso, antes de llenar el carrito conviene revisar las condiciones de cada producto y considerar que la disponibilidad puede variar entre sucursales. La promoción puede ser tentadora, pero comparar precios sigue siendo la mejor manera de saber si realmente conviene llevarse algo a casa.