Festival de Día de Muertos en Coyoacán: fechas, horario, boletos y todo lo que habrá en Memorias del Mictlán

Festival de Día de Muertos en Coyoacán: fechas, horario y todo lo que habrá en Memorias del Mictlán

El Día de Muertos 2026 ya está cerca y Coyoacán tendrá una nueva opción para quienes disfrutan de las tradiciones mexicanas, la comida y el trabajo artesanal.

Se trata del Festival Artesanal de Día de Muertos “Memorias del Mictlán”, un encuentro que durante tres días reunirá a artesanos, productores y emprendedores mexicanos en una sede ubicada en el corazón de esta alcaldía.

La cita será a finales de octubre y principios de noviembre, justo cuando las calles de la capital comienzan a llenarse de flores de cempasúchil, ofrendas y actividades relacionadas con una de las celebraciones más importantes del país.

¿Cuándo será el Festival de Día de Muertos en Coyoacán?

El Festival Memorias del Mictlán se realizará el 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre de 2026.

El horario anunciado será de 12:00 a 20:00 horas, por lo que habrá varias horas para recorrer los espacios, conocer a los expositores y participar en las actividades programadas.

La sede estará en Av. Francisco Sosa #171, Coyoacán, Ciudad de México, una zona que suele convertirse en uno de los puntos con mayor movimiento durante las celebraciones de Día de Muertos.

¿Qué habrá en el festival Memorias del Mictlán?

La propuesta gira en torno a tres elementos: artesanías, gastronomía y tradiciones mexicanas.

Durante el festival, los visitantes encontrarán productos elaborados por creadores y emprendedores nacionales. La idea es que el recorrido no se limite a comprar algún artículo, sino que también permita conocer las historias y técnicas que hay detrás del trabajo de cada expositor.

Entre la oferta habrá diferentes productos artesanales y gastronómicos, por lo que el paseo puede convertirse en una oportunidad para descubrir propuestas mexicanas que van más allá de los productos típicos de temporada.

Taller para decorar calaveritas de azúcar

Uno de los atractivos anunciados es un taller de decoración de calaveritas de azúcar, actividad especialmente pensada para involucrar a las familias.

Las calaveritas son uno de los elementos más reconocibles del Día de Muertos, así que esta propuesta permitirá a los asistentes acercarse a una de las tradiciones de estas fechas de una manera más participativa.

¿El festival es familiar?

Memorias del Mictlán está planteado como una actividad para compartir en familia y acercarse a la cultura mexicana desde distintos frentes.

La combinación de gastronomía, artesanías y actividades participativas permitirá que personas de diferentes edades recorran el encuentro y conozcan las propuestas de los expositores.

Además, el concepto del festival retoma elementos relacionados con el imaginario del Mictlán, el inframundo de la tradición mexica, para construir la identidad de esta celebración.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival de Día de Muertos?

El acceso tendrá una cuota de recuperación, con boletos disponibles mediante venta en línea.

De acuerdo con la información del encuentro, la entrada también dará derecho a participar en una dinámica en la que los asistentes podrán obtener productos proporcionados por los propios expositores.

El costo exacto del boleto y los detalles para adquirirlo deberán consultarse conforme se habilite la venta para esta edición.

Un plan de Día de Muertos en Coyoacán

Además de funcionar como escaparate para artesanos y emprendedores, el festival busca convertirse en un punto de encuentro alrededor de las expresiones culturales y gastronómicas mexicanas.

Así que si estás armando tu agenda de qué hacer en CDMX por Día de Muertos 2026, Coyoacán tendrá esta alternativa durante el puente de finales de octubre y principios de noviembre.

Con “Memorias del Mictlán”, Ancestrum Casa de la Tradición Mexa apuesta por reunir en un mismo espacio productos hechos en México, gastronomía y actividades relacionadas con una tradición que cada año transforma la capital.