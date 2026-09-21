Resultados Progol Revancha 2351: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados actualizados de la quiniela Progol Foto: La Crónica

El Progol 2351 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos aciertos tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó los partidos de la Liga MX y partidos de la liga europea.

Progol 2351 resultados completos

Atlas vs Pumas - E

San Luis vs Necaxa - L

Monterrey vs Cruz Azul - L

América vs Guadalajara - E

Pachuca vs Tijuana - E

Querétaro vs León - E

Atlético de Madrid vs Real Madrid - L

Deportivo La Coruña vs Betis - E

Tottenham vs Aston Villa - V

Roma vs Inter - E

Stuttgart vs Dortmund - V

Porto vs Benfica - L

Unión vs Independiente - V

Minnesota vs LA Galaxy - V

Resultados del Progol Revanchita 2351

Juárez vs Tigres: L

Mönchengladbach vs Mainz: V

Hamburgo vs Colonia: L

Werder Bremen vs Augsburgo: L

Mirassol vs Botafogo: L

Vitória BA vs Cruzeiro: V

San Lorenzo vs Boca Juniors: V

¿Qué significan las letras L, E y V?

Si eres nuevo en Progol, la mecánica es sencilla:

L = Gana el equipo local.

= Gana el equipo local. E = Empate.

= Empate. V = Gana el equipo visitante.

El objetivo consiste en acertar el mayor número posible de resultados de los 14 encuentros programados. La combinación ganadora se determina únicamente con el marcador registrado al finalizar los 90 minutos reglamentarios; no se consideran tiempos extra ni penales.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 231?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana.

Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

¿Cómo cobrar un premio de Progol?

Si tu combinación coincide con una de las quinielas premiadas de Progol, es importante que conserves el boleto, ya que este documento es indispensable para realizar el trámite de cobro.

De acuerdo con el reglamento, los ganadores cuentan con un plazo de 60 días naturales, que comienza a correr a partir del día siguiente a la celebración del concurso, para reclamar el premio correspondiente.

Para evitar inconvenientes, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Acude con el boleto ganador a las oficinas autorizadas para realizar el cobro.

a las oficinas autorizadas para realizar el cobro. Revisa que el boleto se encuentre en buen estado , completo y con todos sus datos claramente legibles.

, completo y con todos sus datos claramente legibles. Solicita el pago dentro del plazo establecido , ya que una vez vencidos los 60 días naturales se pierde el derecho a reclamar el premio.

, ya que una vez vencidos los 60 días naturales se pierde el derecho a reclamar el premio. Si realizaste tu participación mediante una modalidad digital, consulta las alternativas disponibles para recibir el pago del premio.

¿Cuánto cuesta el boleto del Progol?