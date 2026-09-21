Carlos Rivera Carlos Rivera pospone sus próximas fechas de conciertos por lesión en cuerdas bucales: ¿Qué se sabe del estado de salud del cantante mexicano? (Cuartoscuro)

El cantante mexicano Carlos Rivera anunció a través de sus redes sociales que deberá guardar reposo médico tras presentar problemas de salud. Debido a esta indicación, el intérprete de “Solo tú” tuvo que posponer los conciertos programados para las próximas semanas como parte de su Viva México Tour, afectando sus presentaciones en Bogotá, Medellín, Guatemala y El Salvador.

¿Cuál es el estado de salud de Carlos Rivera?

A través de un comunicado en sus canales oficiales, Rivera compartió los detalles sobre la modificación de sus fechas en América Latina. El músico padece una lesión en las cuerdas vocales con la que ha intentado lidiar durante las últimas semanas; sin embargo, su médico le recomendó guardar reposo absoluto durante al menos un mes para evitar un daño mayor y lograr una recuperación lo antes posible.

El artista aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo y la comprensión de sus fanáticos ante el cambio en la agenda. De acuerdo con el diagnóstico, el panorama es positivo siempre y cuando cumpla al pie de la letra con el tiempo de descanso indicado.

¿Cuándo retomará la gira Carlos Rivera?

De no presentar complicaciones en su recuperación, el cantante tiene previsto regresar a los escenarios el próximo 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala. Sus siguientes fechas confirmadas quedan de la siguiente manera:

Palenque de Tlaxcala, Tlaxcala: 23 de octubre

Coliseo Rumiñahui, Quito (Ecuador): 5 de noviembre

Medio Estadio Alberto Spencer, Guayaquil (Ecuador): 7 de noviembre

Estadio Nacional, San José (Costa Rica): 14 de noviembre

Arena Monterrey, Monterrey (Nuevo León): 28 de noviembre

¿Qué pasará con los conciertos cancelados en Colombia, El Salvador y Guatemala?

Respecto a las presentaciones en Sudamérica y Centroamérica que no se llevarán a cabo en las fechas previstas, la producción informó que los eventos serán reprogramados hasta nuevo aviso. Las fechas que quedaron suspendidas temporalmente son: