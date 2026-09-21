Resultados Protouch 887: combinación ganadora y premios de la Lotería Nacional

Pro Touch quiniela ganadora de esta semana Foto: IA

Si participaste en el Protouch 887 de la Lotería Nacional, ya puedes consultar buena parte de la combinación ganadora correspondiente a la Semana 2 de la temporada 2026 de la NFL. Sin embargo, todavía hay un partido pendiente, por lo que algunos premios continúan sin definirse.

El Concurso 887 contempla una bolsa acumulada de 4.2 millones de pesos, de acuerdo con la información publicada para esta quiniela. Los encuentros considerados corresponden a la segunda semana de actividad de la NFL.

Resultados Protouch 887: quiniela ganadora

Protouch Inicial: (Osos 3 - 9 Vikingos): Sin Touch.

Halcones 3 - 34 Panteras: V Osos 3 - 9 Vikingos: D Texanos 6 - 20 Bengalíes: V Patriotas 20 - 3 Acereros: L Jets 17 - 20 Empacadores: D Bucaneros 19 - 23 Browns: D Titanes 20 - 24 Águilas: D Broncos 20 - 13 Jaguares: L Cargadores 14 - 26 Raiders: V Cardenales 7 - 31 Halcones Marinos: V Vaqueros 37 - 20 Commanders: L Jefes 33 - 30 Potros: D Carneros vs. Gigantes: Pendiente de jugarse.

¿Cuál es la combinación ganadora del Protouch 887?

Hasta el momento, la combinación registrada para el Protouch 887 es:

V, D, V, L, D, D, D, L, V, V, L, D, Pendiente, Sin Touch.

En esta nomenclatura, L corresponde a Local, V a Visita y D a Diferencia, esta última cuando el margen del resultado es de hasta seis puntos. La Lotería Nacional explica que Protouch consiste en pronosticar 13 partidos de futbol americano bajo estas modalidades.

El duelo entre Carneros y Gigantes aparece todavía como pendiente de disputarse, por lo que la combinación definitiva y la distribución final de algunos premios aún no estaban cerradas al momento de la publicación consultada.

¿Cuáles son los premios del Protouch 887?

Protouch Inicial

Primer lugar - 13 + 1 aciertos - Pendiente.

Protouch

Primer lugar - Pendiente.

- Pendiente. Segundo lugar - Pendiente.

- Pendiente. Tercer lugar - Pendiente.

¿Cómo saber si ganaste en el Protouch 887?

Para comprobar si tu boleto obtuvo algún premio, puedes consultar los resultados publicados por la Lotería Nacional o acudir con un agente autorizado para que verifique el boleto.

El boleto o constancia digital es importante porque funciona como comprobante para cobrar un eventual premio. La Lotería Nacional señala que los premios deben reclamarse dentro de un plazo de 60 días naturales.

¿Cómo puedes cobrar un premio del Protouch?

Si tu boleto resultó ganador en el Concurso 887 del Protouch, existen diferentes opciones para reclamar el premio, dependiendo del monto obtenido.

Una alternativa es acudir directamente a las oficinas de Lotería Nacional, donde los premios pueden cobrarse a partir del día siguiente a la realización del concurso. La sede se encuentra en Avenida Insurgentes Sur No. 1397, colonia Insurgentes Mixcoac, demarcación Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03920.

Cuando se trata de premios menores a 9 mil 999.99 pesos, también es posible acudir a una agencia de venta directa o expendio autorizado para solicitar el pago correspondiente.

En caso de que el premio sea de 3 mil pesos o más, el ganador puede realizar el cobro a través de BBVA México, Banco Santander México o Scotiabank Inverlat, de acuerdo con las opciones establecidas para el pago de premios.