Lucha Libre Día Nacional de la Lucha Libre: ¿Por qué se celebra este 21 de septiembre qué la hace patrimonio cultural de México? (Pexels)

En México, cada 21 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, una de las expresiones más emblemáticas de la cultura popular urbana.

La fecha no solo reconoce a este deporte y espectáculo como un símbolo de identidad nacional, sino que también conmemora el acontecimiento histórico que dio origen a esta tradición en el país.

¿Por qué se celebra el 21 de septiembre?

El origen de esta conmemoración se remonta al 21 de septiembre de 1933, fecha en la que Salvador Lutteroth González organizó la primera función de lucha libre profesional en la antigua Arena Modelo.

Tras conocer este espectáculo en su paso por Texas, Lutteroth decidió traer el formato a México, donde en aquel entonces el deporte era prácticamente desconocido.

Aquella histórica primera velada reunió a gladiadores como Yaqui Joe, Bobby Sampson, Leong Tin Kit y Ciclón Mackey, causando un gran impacto en los asistentes. Con el paso de los años, lo que comenzó como una novedosa función fue construyendo un lenguaje, una estética y personajes propios que trascendieron el cuadrilátero para convertirse en un icono cultural que va mucho más allá de portar una máscara.

¿Por qué es considerada Patrimonio Cultural y fecha oficial?

En julio de 2018, la lucha libre mexicana fue declarada oficialmente Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, al ser reconocida como una expresión viva de identidad que se transmite de generación en generación.

Más adelante, en septiembre de 2019, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo de manera formal a nivel nacional el 21 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, tomando como referencia el aniversario de aquella mítica función de 1933.